Com cuidar la teva pell si tens acne a l’estiu: protector solar, hidratació i productes que sí funcionen

L’estiu no és una bona època per a l’acne. En primer lloc, la pell fabrica més greix. Això fa que la bactèria que el produeix trobi un medi més nutritiu i tendeixi a multiplicar-se.

D’altra banda, és molt habitual la creença que amb el sol millora l’acne, com ens explica el farmacèutic Jerónimo Ors. Però això és totalment fals. "Al principi d’exposar-nos a la radiació ultraviolada, la pell s’asseca i la falta de nutrients enenteix la infecció."

Tanmateix, com que aquesta mateixa radiació baixa les defenses de la pell, es produeix un nou brot d’acne més agressiu. És el que els britànics anomenen “acne Mallorca”. En tornar al Regne Unit després de les vacances, l’acne erupciona. A més, el canvi de dieta, amb el consum de gelats, alcohol i menjar ràpid, sol agreujar la situació.

El protector solar ha de ser específic

"Particularment soc partidari de les textures lleugeres i sense greix", assenyala l’especialista. A més, confia més, per a aquest tipus de pells, a evitar els filtres físics que tapen més el porus i són una mica més comedogènics. A més, hi ha productes específics per a pells acneiques. La seva empresa fabrica filtres especials amb textures més lleugeres, ja que des de fa molts anys investiga en pells amb aquesta tendència.

Com aplicar-lo correctament perquè no empitjori

En primer lloc, repetir l’aplicació diverses vegades, ja que els filtres waterproof només són resistents a l’aigua durant 40 minuts: els banys, la suor, la sorra i la pols els van restant eficàcia. És imprescindible, si volem que la nostra pell no envelleixi ni sigui candidata a problemes greus, mantenir la protecció.

És sempre millor aplicar el filtre abans d’exposar-nos a l’aire lliure. Les molècules que retenen la radiació necessiten uns minuts per estendre’s i fixar-se a la pell. Només així tenen la capacitat d’atrapar els fotons que són els responsables de la cremada.

Quin tipus de pell tinc?

Identificar el tipus de pell que tenim és clau per cuidar-la millor.

Una pell normal es caracteritza per l’absència de taques, sense acne i amb porus petits.

es caracteritza per l’absència de taques, sense acne i amb porus petits. La pell greixosa , en canvi, té imperfeccions, porus grans i sensació greixosa.

, en canvi, té imperfeccions, porus grans i sensació greixosa. La pell mixta combina característiques: zona T greixosa i la resta del rostre amb sequedat i descamació.

combina característiques: zona T greixosa i la resta del rostre amb sequedat i descamació. La pell seca és molt fàcil de reconèixer: aspra i escamosa.

S’han de prioritzar les cremes i olis hidratants per evitar que la pell del rostre llueixi apagada i amb signes d’envelliment. Però si està irritada o amb zones vermelles, parlem de pell sensible, per la qual cosa no s’han d’utilitzar netejadors facials ni cremes hidratants amb alcohol i fragàncies.

Escollir els millors productes hidratants per a l’acne

La pell acneica "necessita productes molt específics i és millor que es mantingui allunyada dels hidratants convencionals". Cal aplicar substàncies com:

arrel de regalèssia, que desgreixa i calma

antioxidants com l’extracte de Gynandra o el bakuchiol

productes que activin les defenses de la pell

o els que ajudin a regular el microbioma de la pell com els postbiòtics

En principi, tots els productes o ingredients recomanats a la farmàcia per al tractament de l’acne són compatibles amb l’exposició solar, sempre que s’apliquin a la nit i es faci servir fotoprotector durant el dia.