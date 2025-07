Atenció treballadors: així pots calcular la pensió que cobraràs quan et jubilis

Saber quant cobrarem de pensió quan ens jubilem és una de les inquietuds que pot tenir la gent que està en edat de treballar. Per això, hi ha un pas molt senzill que ens permet conèixer una estimació del que ens quedaria de pensió un cop ens retirem de la vida laboral.

Per explicar com fer-ho, José Ramón López, assessor fiscal, ha compartit a TikTok un vídeo perquè comprovis com de fàcil és tenir una aproximació.

"Des de la Seguretat Social es pot fer una estimació, una simulació de què et quedarà de pensió de jubilació. Per mirar-ho, posarem a Google simulador pensió i anem al primer enllaç. Et portarà a aquesta pàgina de la Seguretat Social on, si baixes, veuràs el botó d’obtenir accés", comença dient l’assessor.

"Hi fem clic. Està bé perquè et dona bastantes opcions d’identificar-te i aleshores començarà a calcular el que et quedarà de pensió quan et jubilis. Farà una simulació amb les dades del que ja has cotitzat actualment i et farà una previsió, una simulació del que cotitzaries en la teva situació actual fins que et jubilis", indica.

"I amb aquestes dades et dirà la data de la teva jubilació i la pensió que et quedarà mensualment: 1.374,55 euros al mes bruts", assenyala.

"Compte, que també et dona el valor deflactat, perquè és clar, no són el mateix 1.374 euros avui que d’aquí a 20 anys. I et diu que el valor deflactat serà 789 euros. No és un càlcul massa optimista després de treballar tota la vida, però és el que és", explica.

"Insisteixo que això és una simulació per si et vols fer una idea, però la dada, per descomptat, pot variar", indica.