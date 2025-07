Les monedes dels 5.000 euros: Revisa els racons de casa i paga’t les vacances

Al món cada vegada hi ha més col·leccionistes de monedes i aficionats a la numismàtica, aquesta passió que es dedica a la col·lecció i estudi de monedes, bitllets i medalles.

I no és d’estranyar: si dones amb la moneda adequada, es mouen molts diners aquí. De fet, alguns experts viuen d’això, buscant les monedes més valorades en pàgines especialitzades com Numista, Foronum o cases de subhastes professionals.

Si estàs començant en aquest món i vols saber quines són algunes de les monedes per les quals més diners s’arriben a pagar, en aquest article hem recopilat diverses que assoleixen els 5.000 euros al mercat de segona mà.

Quines són les monedes més valorades de 2 euros segons experts en numismàtica?

2 euros de Mònaco 2007 (Commemorativa de Grace Kelly).

Una moneda valorada entre 2.000 i 5.000 euros, depenent de l’estat de conservació i de la demanda, que commemora el 25è aniversari de la mort de Grace Kelly. Només se’n van encunyar 20.001 unitats.

La moneda de dos euros de Grace Kelly. / .

2 euros del Vaticà 2005 (20è Dia Mundial de la Joventut).

Una mica menys de diners obtindràs si tens aquesta moneda (entre 300 i 1.200 euros segons l’estat de conservació i si té algun error d’encunyació). Es van fabricar 100.000 unitats, i és que les monedes del Vaticà solen tenir una tirada una mica limitada.

La moneda de dos euros de la Ciutat del Vaticà. / .

2 euros de San Marino 2004 (Commemorativa de Bartolomeo Borghesi).

El seu valor al mercat de segona mà arriba als 500 euros, sobretot perquè se’n van encunyar només 110.000 unitats. Això sí, si presenta un error d’encunyació i es troba en perfecte estat, el seu valor augmenta.

Moneda de dos euros de San Marino / .

Hi ha altres exemples de monedes de 2 euros realment valuoses, com els 2 euros d’Alemanya 2008 (en aquest cas, per un error d’encunyació que mostra el mapa d’Europa sense fronteres) o els 2 euros de Finlàndia 2004 (celebrant l’ampliació de la UE amb 10 nous països).