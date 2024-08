Descobreix com netejar correctament la vitroceràmica amb aquests trucs casolans

Hi ha poques llars on trobem una cuina amb fogons de gas. La comoditat d'utilitzar una placa de vitroceràmica fa que les anteriors quedin desfasades del mercat. A més, el perill del gas, aquí ja no el tindrem. Tot i la facilitat per netejar la vitroceràmica, si no es fa correctament pot fer que no quedi impecable i que quedin restes de menjar, ratlladures, etc. Així doncs, si vols saber com deixar-la com nova i quin tipus de vitroceràmica hi ha al mercat i quina és la que millor s'adapta a tu, l'OCU t'ho explica.

Hi ha diversos avantatges de les cuines de vitroceràmica davant de les tradicionals:

Són segures a l'hora de fer-les servir

Els lluminosos indiquen quan els fogons estan encesos i quan encara estan calents després d'utilitzar-los

La superfície és plana i no hi ha risc que els calders caiguin

Resisteix diferents tipus de pesos

Són fàcils de fer servir i netejar

Cuinar en algunes, com en les d'inducció, és més ràpid que als fogons tradicionals

Tipus de vitroceràmiques

Depenent del tipus de calor que utilitzin hi ha diferents tipus de vitroceràmiques. L'OCU detalla les següents:

Vitroceràmica de plaques halògenes: recorren a llums halògenes, molt ràpides, com a element generador de calor. L'habitual és que a la mateixa vitroceràmica es combinin aquests focs amb resistències radiants o Hi-light

recorren a llums halògenes, molt ràpides, com a element generador de calor. Vitroceràmica d'inducció: la inducció magnètica és l'encarregada de generar la calor. Quan s'introdueix un objecte metàl·lic en un camp magnètic, es genera al metall un corrent que produeix calor: les plaques d'inducció es basen en aquest mecanisme.

El truc per netejar la vitroceràmica

No cal gastar molts diners ni comprar productes molt cars per deixar la teva vitroceràmica totalment neta. Tampoc necessites invertir gaire temps, ja que n'hi ha prou de dedicar-li a aquesta tasca uns pocs minuts al dia. L'ideal és netejar-la cada cop que cuinem perquè és la millor manera de conservar-la impecable.

Per netejar la vitroceràmica pots fer servir diversos trucs. El primer que heu de tenir en compte és que la vitroceràmica estigui totalment apagada i que els fogons ja no emetin calor i retirar les restes de menjar.

Pasta de dents

La tiktoker @maricienta1 neteja les taques de la vitroceràmica amb pasta de dents. Escampeu el producte per tota la superfície on voleu que actuï. Als 10-15 minuts escampeu per sobre de la pasta de dents que heu escampat sobre els fogons, bicarbonat sòdic i realitzeu moviments circulars perquè segueixi desincrustant les taques.

A continuació, amb la rasqueta retira la barreja amb un drap humit. El resultat és una placa de vitroceràmica brillant.

Pasta de vinagre i bicarbonat sòdic

Per a Hogarmania, sens dubte, el millor truc perquè la vitroceràmica quedi neta i sense esgarrinxades és utilitzar una pasta de vinagre i bicarbonat de sodi, ni molt líquida ni molt espessa.Has d'aplicar la pasta per tota la superfície de la vitroceràmica i deixar-la reposar durant un parell de minuts abans de fregar.

Gel

Agafa un glaçó i frega la taca difícil d'eliminar de la vitroceràmica durant un minut. Amb un rascador de vitroceràmica retira les restes de brutícia, que s'hauran endurit amb el gel.

Llimona

L'acidesa del suc de llimona ajuda a estovar les taques difícils sobre els fogons de la vitroceràmica. Després de posar diverses gotes sobre la vitroceràmica, deixa-les actuar i després rasca.