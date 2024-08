Així sap Hisenda els diners que guardes a casa

Fa més de dos anys Hisenda va reduir dels 2.500 euros als 1.000 euros el límit per fer pagaments en efectiu. Ho va fer en el marc de la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que estableix un màxim de 1.000 euros per pagar en metàl·lic. Qualsevol import superior a aquesta xifra que s'hagi de satisfer s'haurà de fer mitjançant transferència bancària sota l'amenaça de ser multat. L'objectiu buscat és posar límit a l'economia submergida.

Per fer complir la llei, Hisenda té desplegats mil ulls, i les entitats bancàries són una de les principals fonts d'informació a l'hora de detectar fraus.

I és que els bancs estan obligats a comunicar qualsevol operació sospitosa, la qual és per definició un moviment –retirada o ingrés– de més de 3.000 euros en efectiu, així com la utilització de bitllets de 500 euros.

Dit això, cal aclarir que tenir diners en metàl·lic a casa no està prohibit i que qualsevol és lliure d'anar-ho acumulant. No obstant això, la utilització d'aquest efectiu pot comportar problemes a qui no en pugui justificar la procedència o se'n salti els límits legals a l'hora d'efectuar un pagament.