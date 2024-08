Els aeroports ofereixen una nova mesura que beneficiarà l'equipatge de mà dels usuaris

El tema de l'equipatge en els avions és un tema que cada vegada té més ressò i, no és per menys. Hi ha moltes companyies que s'han aprofitat i han començat a cobrar extres per dur la maleta de mà o amb mides estàndards, acceptades fins fa poc. Així doncs, la UE ha començat a prendre mesures al respecte. A partir de l'1 de setembre d'aquest 2024, el sistema de control d'equipatge EDSCB patirà uns petits canvis que ens afectaran.

En els darrers anys cada companyia aèria ha estat lliure de declarar les mesures exactes que accepta quant a l'article de mà, aquell que entra de forma obligatòria amb la compra del bitllet, i també pel que fa al pes i les mesures de la maleta de mà o cabina, la que actualment paguem com un extra al bitllet.

Els canvis dels articles que portem a la bossa de mà

A part de restriccions a les mides dels equipatges, també trobem restriccions als líquids: no poden sobrepassar els 100 ml a la majoria d'aeroports, de manera que cal posar la colònia, els xampús, cremes solars, repel·lents, etc. en pots que no sobrepassin la mida permesa. Alguns aeroports europeus per millorar l'experiència del client van invertir en escàners C3 que permetien incloure a l'equipatge de mà, líquids sense restricció.

És a dir, aquells aeroports on està instal·lat és possible posar ampolles de vi o gels i xampús en envasos de més de 100 ml. L'1 de setembre s'establirà novament el màxim de 100 ml per a tots els aeroports, serà una mesura de forma temporal.

El motiu d'aquest canvi, com recorda l'organisme, és que els equips de seguretat convencionals, incloses les màquines de raigs X, no poden detectar de manera eficaç els explosius líquids.