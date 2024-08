Un estudi revela quant han de durar les vacances perquè siguin perfectes

Les vacances són el període de desconnexió que espera tot treballador. Tant per als amants de la platja com per a aquells que prefereixen la muntanya, aquestes setmanes representen una oportunitat irrepetible per viatjar i visitar altres països i cultures, fer activitats relaxants o de pur entreteniment, i sobretot, passar temps amb la família i els amics .

Sovint, la durada d'aquest descans és molt més limitada del que els agradaria a molts empleats. Contràriament, també hi ha persones que ràpidament avorreixen l'època de vacances i passen a trobar a faltar la seva rutina habitual. Sigui com sigui, la ciència demostra que hi ha un punt mitjà entre les dues postures. Això sí, una vegada més, els estudis donen suport a la idea que la qualitat sempre prima per sobre de la quantitat.

Seguiment perllongat

Un informe publicat el 2012 per investigadors de la Universitat Radboud de Nimega, als Països Baixos, va ser el vehicle que aquest grup de científics van emprar per determinar els efectes de les vacances en la salut de les persones.

Per aconseguir-ho, es van centrar en un període mitjà de 23 dies, i es van comparar els resultats obtinguts abans, durant i després de les vacances d'una mostra composta per 54 treballadors. Al llarg d'aproximadament tres setmanes, els participants de l'estudi van informar sobre la salut i el benestar abans del començament de les vacances, tres o quatre vegades durant les mateixes i, finalment, cinc un cop acabades. També es va recaptar informació sobre les “experiències” i “activitats” relacionades amb el treball i el somni dels implicats.

El vuitè dia, cim del benestar

Tal com van determinar els resultats de l'informe esmentat, la salut i el benestar dels participants va augmentar durant les vacances, assolint el seu punt màxim el vuitè dia. Així mateix, es va registrar una ràpida regressió als valors inicials la primera setmana de reincorporació a la feina.

Tot i això, els científics han conclòs que la relació entre la durada de les vacances i els canvis de salut i benestar durant i després de les vacances ha estat "dèbil", ja que l'efecte positiu "va durar poc".

Amb tot, "les experiències de vacances, especialment el plaer, la relaxació, el gaudi i el control, semblen ser especialment importants per a la força i persistència dels efectes (posteriors) de les vacances", conclou l'estudi.