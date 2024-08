Què consumeix més: el ventilador de sostre, el de peu o l'aire condicionat?

Dormir és una cosa essencial per tenir una bona salut. No obstant això, hi ha situacions en les quals es fa impossible dormir bé. Una d'elles és en ple estiu quan les altes temperatures no et deixen descansar i es fa molt difícil agafar el son.

Davant aquesta situació, la majoria opten per usar l'aire condicionat o el ventilador, sigui de sostre o de peu, però molts es pregunten quant augmentarà la factura de la llum si els tens encesos tota la nit.

A 'Más Vale Tarde' han volgut resoldre els dubtes i el periodista José María Camarero ha explicat que l'aire condicionat és "el que més refresca", però que és el que més consumeix, ja que tenir-lo encès durant vuit hores pot costar dos euros la nit: "La factura de llum d'una llar està en els 50-60 € al mes, per la qual cosa fer servir l'aire duplicaria el cost de la factura".

L'informador ha comentat que el ventilador de peu portàtil "dona pel que dona", que bàsicament és moure l'aire que hi ha a l'habitació. No obstant això, si l'aire és calent, "no és la millor opció". No obstant això, és una opció econòmica, ja que les vuit hores de la nit poden costar 0,05 euros al dia, que ascendiria a 1,5 euros al mes.

Tant la geògrafa i responsable del departament de meteorologia de la Sexta, Joanna Ivars, com Camarero, han assegurat que el ventilador de sostre és "una de les millors opcions que hi ha" i la nit pot costar uns 0,02 euros, la qual cosa suposa 0,60 euros al mes.