El truc dels 5 minuts per agafar el son ràpid: "Entres en un trànsit i de sobte 'pom, estàs adormida'"

Mantenir una bona alimentació, practicar exercici físic sovint i aconseguir un descans adequat són els tres pilars fonamentals per portar un estil de vida saludable. Però no sempre és possible cobrir aquestes necessitats tan bàsiques de la manera com l'organisme necessita. De fet, la Societat Espanyola de Neurologia sosté que 12 milions d'espanyols pateixen insomni.

Una jornada intensa de treball, tenir moltes preocupacions o dur a terme males praxis com utilitzar pantalles al llit o sopar molt tard són alguns dels elements que impedeixen que en anar-nos-en a dormir agafem el son en poc temps. A més de mantenir uns horaris regulars i evitar la sobreestimulació física i mental durant les dues hores prèvies a ficar-se al llit, hi ha altres consells per combatre l'insomni.

Hi ha una noia, Marina Godino, que ha compartit en un vídeo al seu perfil de TikTok la seva tècnica infal·lible contra aquest mal nocturn: "Jo havia de venir aquí i explicar-vos aquest truc per adormir-te en 5 minuts", anunciava. A continuació, assegurava que aquest mètode li ha canviat la vida i que és una molt bona solució per a aquells que els costa agafar el son cada dia o esporàdicament.

"És el millor descobriment que he fet a la meva vida"

"Eren les quatre del matí i feia hores que donava voltes al llit", començava dient ella, explicant el context. Aleshores, va prendre una decisió que ja havia provat feia algun temps: veure un documental sobre vida marítima. Però no qualsevol, sinó un en específic: 'Globus i les meravelles de l'escull', que actualment està disponible a Netflix. Es tracta d'una pel·lícula nord-americana de 2021 dirigida per Nick Robinson en què es narra el recorregut d'una cria de peix globus en la seva recerca de la Gran Barrera de Coral, l'escull més gran del planeta.

"Heu de veure-ho. És el millor descobriment que he fet a la meva vida. Em poso aquest documental i al cap de cinc minuts estic adormida, quinze minuts ha estat el meu màxim. Jo no sé què té, però vaig entrar aquí en un tràngol. Jo ho estava veient i de sobte: 'Pom, adormida'", explicava la noia. Hi ha centenars de comentaris de seguidors de la xarxa social que han decidit provar aquesta tècnica i han adjuntat l'hora a què han escrit el missatge per deixar constància de la seva possible eficàcia.

Com a mètodes alternatius per a les persones que no tinguin una subscripció a aquesta plataforma de serveis de streaming, altres usuaris de TikTok han recomanat més programes, per exemple, vídeos de YouTube o àudios de Spotify amb sons de pluja, amb música tranquil·la de piano sense lletra o amb onades del mar, encara que es recomana escollir versions sense anuncis, que podrien sobresaltar en ple intent de relaxació. Un altre consell són els pòdcasts de l'anomenat "soroll blanc", de diverses hores de durada i l'"ASMR", encara que potser no a tothom li agradi aquest tipus de contingut.