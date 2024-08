Segons l'INE, aquests són els cognoms que més vergonya causen: una gran majoria se'ls canvia

Una part molt important de la personalitat dels humans són els cognoms, però la veritat és que, en ser una cosa que ens ve donada de generació en generació, no sempre portem els que ens agradaria.

I és que hi ha alguns cognoms que poden ser graciosos i, fins i tot, enutjosos per qui els porten. Això es pot deure a diversos factors com el so inusual o el significat en diferents idiomes o cultures.

Burla o discriminació

Els nostres cognoms poden influir com som percebuts pels altres i, en alguns casos, poden arribar a ser motiu de burla o de discriminació. Tot i això, aquest no és un tema que es limita a la broma, sinó que són moltes les persones que es canvien els seus cognoms perquè els causa vergonya.

Segons dades de l'INE, Institut Nacional d'Estadística, els cognoms més curiosos d'Espanya i que es canvien més són els següents:

Desnudo

Braga Palomino

Bragueta Suelta

Cabeza de Vaca

Calvo

Sorda

Lechuga

Mier de Cilla

Pechoabierto y del Cacho

I és que, hi ha cognoms que per si sols no resulten estranys, però, combinats amb altres, poden donar lloc a noms veritablement graciosos i curiosos que poden marcar la vida d'una persona per sempre.