El nom de nena que només té tres lletres i s'està popularitzant a Catalunya.

Triar el nom d'un fill és una de les decisions més transcendentals que els pares han de prendre, ja que serà una etiqueta que l'acompanyarà al llarg de tota la seva existència. Molts pares senten el pes de l'expectativa, temorosos de no encertar.

En algunes ocasions, la família opta per honorar un ser estimat, batejant el nou membre amb el mateix nom. En altres, es deixen portar per les modes i tendències imperants. També és determinant el lloc geogràfic on es viu.

A Catalunya, hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, un nom que rara vegada es percep en altres indrets d'Espanya. Aquest nom, breu i potent, amb només tres lletres, és "Ona", carregat d'una forta simbologia.

A tota Espanya només hi ha 7.888 persones que porten aquest nom, de les quals, 6.891 estan registrades a Catalunya. Girona i Lleida són les províncies on hi ha més nenes que es diuen així, seguides de Barcelona i Tarragona. Fora de Catalunya, Osca és la zona d'Espanya que més nenes porten aquest nom, seguida de les Balears, Castelló i València.