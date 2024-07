Aigua turquesa i cristal·lina: així és la cala paradisíaca de l'Empordà que és una “joia amagada”

Amb el pas dels anys, cada cop és més difícil trobar un parador natural desconegut o que no estigui massificat durant l'època estival, sobretot quan parlem de platges i cales. Les xarxes socials, especialment els reels d'Instagram i els vídeos de TikTok, han permès que els usuaris més aventurers comparteixin les seves troballes amb altres internautes, popularitzant noms que potser fins aleshores havien quedat relegats al segon pla.

Sigui com sigui, una de les cales que ha adquirit més notorietat en els últims temps per l'aspecte de les seves aigües es troba a l'Empordà. Es tracta de ni més ni menys que de Cala Taballera.

Paradís amagat

Ubicada al bell mig del parc natural del Cap de Creus, a l'extrem nord de la costa catalana, aquesta cala paradisíaca, de 135 metres de llarg, es troba al fons d'una llengua de mar d'aigua turquesa i cristal·lina. És precisament la geografia d'aquesta localització allò que la torna tan especial. La inaccessibilitat dels vehicles a la zona fa de Cala Taballera un parador reservat a les persones que estiguin disposades a recórrer una ruta a peu de més de dues hores de durada (o aquells afortunats que tinguin una embarcació).

La seva sorra, que combina pedres i grava, s'estén al llarg de 20 metres d'amplada, cosa que limita l'espai disponible per instal·lar-hi tovalloles i para-sols. Amb tot, això no sol suposar cap problema per als banyistes que acudeixen a la cala, ja que és una de les menys concorregudes de la zona.

És important subratllar que, com que es tracta d'un espai natural, acampar en aquesta cala està terminantment prohibit, mentre que per pernoctar cal sol·licitar un permís previ a l'administració local.