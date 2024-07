Nona Concept Store, una llar per als amants del disseny amb ànima

Des que va obrir fa només unes poques setmanes, els que han entrat a Nona Concept Store i han fet quatre passes per les seves estances, o han passejat entre la seva delicada selecció de mobiliari i complements de decoració, descobreixen que, malgrat que la visiten per primera vegada, és una llar que reconeixen.

Potser són les mans dels artesans i artesanes que hi ha en cadascuna de les peces que d’arreu del món s’han aturat a Figueres. En cadascuna, s’hi amaga una mica d’ànima, una barreja d’horitzó i de natura.

La concept store neix de l’amor pel disseny i la bellesa de la Nona. Del seu impuls per a donar vida a un espai, per experimentar de primera mà l’essència de la vida autèntica que vol compartir amb nosaltres. Potser aquesta necessitat s’explica per la seva trajectòria professional i la seva curiositat vital, i així són les peces seleccionades, un resultat d’aquest mateix impuls.

Inauguració de la concept store. | MAR GIFRE

A Nona Concept Store també s’hi sent la calidesa d’una llar autèntica, on potser no hi havíeu estat mai, però hi podríeu haver viscut abans.

La botiga de Figueres té dues entrades, una pel carrer Mestre Manuel de Falla, 2, i l’altra, per passeig Nou, 7. L’horari és de dimarts a dissabte de 10 a 14 de 16 a 20.

Inauguració

Nona Concept Store es va inaugurar oficialment el divendres 19 de juliol i es va confirmar que, a part de la proposta que ofereix la botiga, és i serà un espai viu, de trobada. Especialment, el jardí està plantejat com l’espai ideal per aturar-s’hi una estona i per a compartir una proposta d’activitats, markets i el que els visitants vagin suggerint. Seguiu-los a l’Instagram per estar informats, @nona.conceptstore.