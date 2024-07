Compte amb els repel·lents de mosquits en nadons i infants

Amb l'arribada de l'estiu, també donem la benvinguda als mosquits. Aquests insectes aprofiten qualsevol situació per fer-nos una picadeta i xuclar-nos la sang. I les seves víctimes preferides? Les criatures. A més, les picades en nadons o infants poden ser molt més molestes que en adults. Per tal de protegir-los, sovint els posem repel·lents en diversos formats, però, sabies que depenent del producte, els nadons i infants poden patir conseqüències adverses? En aquest article, explorarem els possibles riscos i com fer-los servir de manera segura per protegir els infants sense posar en risc la seva salut.

Els repel·lents de mosquits contenen diversos ingredients actius que ajuden a mantenir aquests insectes a ratlla. Els més comuns inclouen DEET, piperidina, oli d'eucaliptus de llimona (OLE) i IR3535. Cadascun d'aquests ingredients té diferents nivells d'efectivitat i de seguretat. DEET és un dels repel·lents més efectius i àmpliament utilitzats, però també és un dels més controvertits a causa de preocupacions sobre la seva seguretat, especialment en infants petits. La piperidina i l'OLE són alternatives populars que es consideren més segures per als infants.

Riscos de l'ús de DEET en infants

El DEET és altament efectiu per repel·lir mosquits, però el seu ús en mainada ha estat objecte de debat. S'ha associat amb efectes secundaris com a irritació de la pell, ulls i en casos rars, reaccions neurològiques greus. Segons l'Acadèmia Americana de Pediatria, el DEET pot ser utilitzat en concentracions de fins a un 30% en criatures més grans de 2 mesos, però es recomana utilitzar la concentració més baixa efectiva. Tot i això, l'ús excessiu o incorrecte pot augmentar el risc d'efectes adversos, per la qual cosa és crucial seguir les instruccions del producte al peu de la lletra.

Imatge d'arxiu d'un mosquit. / PIXABAY

Alternatives més segures per als infants

Per a aquells que busquen alternatives més segures al DEET, la piperidina i l'OLE són opcions viables. La piperidina, derivada de la piperina a les plantes de pebre, és eficaç i té un perfil de seguretat favorable, causant menys irritació de la pell en comparació amb el DEET. L'OLE, un extracte natural de l'eucaliptus, també és efectiu i segur per a infants més grans de 3 anys. A més, hi ha repel·lents basats en olis essencials com la citronel·la, lavanda i gerani, encara que la seva efectivitat sol ser menor i requereixen aplicacions més freqüents.

Conseqüències d'un ús incorrecte

L'ús incorrecte de repel·lents de mosquits pot portar a una sèrie de problemes de salut. Aplicar repel·lent en excés, no rentar les mans després de l'aplicació, o aplicar-lo a àrees sensibles com els ulls o la boca pot causar irritació i toxicitat. En casos extrems, la ingestió accidental de repel·lents pot resultar en símptomes greus com nàusees, vòmits, mal de cap, i en situacions agudes, convulsions. És fonamental educar la mainada sobre la importància de no tocar-se la cara després de l'aplicació i supervisar de prop l'ús del repel·lent.

Pautes per a una aplicació segura

Per garantir la seguretat dels infants en fer servir repel·lents de mosquits, és essencial seguir algunes pautes bàsiques. Aplica el repel·lent en àrees exposades de la pell i la roba, evitant les mans, els ulls i la boca. No apliquis repel·lent en talls, ferides o pell irritada. Fes servir només la quantitat necessària per cobrir la pell i no apliquis sota la roba. Després de tornar a casa, renta la pell amb aigua i sabó per eliminar qualsevol residu de repel·lent. Per a nadons menors de 2 mesos, és millor evitar l'ús de repel·lents i optar per alternatives físiques com a mosquiteres.

Alternatives no químiques

A part dels repel·lents químics, hi ha mètodes no químics per protegir les criatures dels mosquits. Les barreres físiques com ara mosquiteres per a llits i cotxets, roba de màniga llarga i colors clars poden reduir l'exposició als mosquits. També es poden fer servir ventiladors, ja que els mosquits tenen dificultats per volar en condicions de vent. Mantenir les àrees exteriors lliures d'aigua estancada on els mosquits es puguin reproduir és una altra mesura efectiva per reduir la població de mosquits a l'entorn.

Protegir els infants de les picades de mosquits és crucial, especialment en àrees on els mosquits poden transmetre malalties com el dengue, Zika i chikungunya. Tot i això, és important equilibrar l'efectivitat del repel·lent amb la seguretat dels més petits. Optar per repel·lents amb ingredients segurs i seguir les pautes d'aplicació pot minimitzar els riscos. Sempre és recomanable consultar amb un pediatre abans de fer servir qualsevol repel·lent en infants petits. En estar ben informat i prendre precaucions, pots protegir els teus fills dels mosquits sense comprometre'n la salut.

En resum, encara que els repel·lents de mosquits són una eina valuosa per protegir la mainada, és essencial fer-los servir de manera segura i adequada. Amb les alternatives disponibles i les mesures preventives, és possible mantenir a ratlla els mosquits i garantir el benestar dels més petits.