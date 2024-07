Es busquen persones reals amb històries reals per ser la cara d'Olay

Es tracta d'apostar per una pell real, basada en la seva seguretat, posant la salut com a prioritat i promovent que les dones se sentin igual de bé per dins com per fora, per complir anys amb naturalitat. Per això, la marca Olay ha llançat una innovadora campanya de prevenció i cura diària de la pell. És important cuidar-nos per dins i per fora lluint una natural, amb què sentir-se orgullós, posant la salut com a prioritat i fugint de les falses promeses d'alguns productes cosmètics. Olay abandera la idea que la teva pell és la prova de tot el que has viscut, i es compromet a donar suport a cada etapa d'aquest viatge personal. Després de 70 anys innovant, la marca promou la cura de la pell per sentir-nos bé amb la prioritat de lluir una pell sana.

Olay vol anar un pas més enllà i per això aquest Estiu Llança Behind the Skins, un tour que recorrerà tot Espanya a la recerca de dones amb pells reals. Aquest innovador recorregut per Espanya, del 17 al 27 de juliol, cerca comprendre en profunditat els hàbits de cura de la pell de les dones, com els seus estils de vida i entorns afecten el seu dermis, i com es poden desenvolupar solucions encara més adaptades a necessitats. Olay continua amb la seva missió de donar suport i celebrar la diversitat i l'autenticitat en la cura de la pell. Amb aquesta campanya, la marca reafirma el compromís d'aliar-se en el viatge de cada persona cap a una pell saludable.

Del 17 al 27 de juliol, les parades de l'Olay Behind the Skins Tour són:

L'objectiu: celebrar les pells reials

Olay es compromet a brindar la cura que la teva pell necessita per mantenir-se saludable i radiant a cada etapa de la vida. Des d'hidratants que combaten la sequedat fins a tractaments específics per a qualsevol tipus de pell a qualsevol edat. Olay ofereix solucions que respecten i realcen la bellesa autèntica de cada persona. Segons Marta Alonso-Martirena, directora de marca d'Olay a Espanya, “Cada pell explica una història i creiem que aquestes històries són valuoses i dignes de ser celebrades”. És per això que la marca busca noves cares, pells reals i sense filtres, que es converteixin en les ambaixadores d'aquesta revolució en el sector de la bellesa.

“Volem que la nostra campanya representi la realitat de les pells espanyoles”, afirma Alonso-Martirena. “Estem buscant persones reals amb històries reals per ser la cara d'Olay. Cada pell és única i la volem celebrar en tota la seva autenticitat”.

Olay Behind the Skins Tour: entenent pells reals

El tour d?Olay recorrerà Espanya a bord d?un camió transformat en un espai interactiu i únic. Des d'aquest "tocador" itinerant, la marca tindrà l'oportunitat d'interactuar directament amb dones de tot el país, estudiant les seves rutines de cura, hàbits de vida i com aquests factors impacten a la pell.

En lloc de centrar-se en promeses "anti-edat" o "rejovenidores", Olay aposta per una bellesa basada en la salut i el benestar. La marca confia que la millor prova de l'eficàcia dels seus productes és a la pell real de les dones, sense retocs ni filtres.

Pells reals, històries autèntiques. Sigues part del manifest Olay

Més enllà de l'experiència interactiva del tour, Olay també busca noves cares que reflecteixin la diversitat de les pells espanyoles. "Volem que la nostra campanya representi la realitat de les pells espanyoles", explica Alonso-Martirena. “Cada pell és única i volem celebrar-la en tota la seva autenticitat”.

Per això, si tu també vols formar part de la família Olay en la propera campanya i/o conèixer més sobre els productes, pots visitar els seus canals de comunicació i sumar-te a la nova iniciativa. Com fer-ho? A través de xarxes socials, la marca convida les dones a compartir fotos de la seva pell al natural, sense filtres, usant una plantilla especial als Instastories de @olayesp. Pots anar a les parades del tour o bé ho pots fer de manera digital.

Olay: més de 70 anys de confiança

Olay és una marca líder mundial en la cura de la pell, confiada per dones durant més de 70 anys. Amb una profunda comprensió de les necessitats canviants de les dones, Olay combina productes que s'ajusten a les seves necessitats amb els darrers avenços en tecnologia per a la cura de la pell. El resultat: un rendiment superior del producte que les dones esperen d'Olay, brindant una pell sana i bella a més de 80 milions de dones als cinc continents.