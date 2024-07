Neteja el vidre i les rajoles del teu bany amb aquest ingredient de cuina: el resultat és increïble

La cabina de dutxa és sens dubte un dels racons del bany més exposats a la brutícia i altres problemes. Aquí és on trobaràs taques de calç, pols i floridura causades pel contacte constant amb l'aigua.

Però, sabies que hi ha un remei que pot solucionar tots aquests problemes? Doncs sí. Ho descobrirem!

Eliminar la floridura

Comencem per eliminar la floridura, que generalment es troba a les cantonades de la cabina de dutxa, a les barres o a la silicona i adopta la forma de taques negres.

El remei que us proposem és utilitzar vinagre, un ingredient conegut per les seves propietats netejadores, blanquejadores i desengreixants. A més, és una benedicció contra la floridura. Només cal abocar el vinagre en un drap de microfibra (o diversos) i col·locar-lo sobre la silicona.

Deixa'l actuar almenys una hora abans de fregar a fons amb un raspall de dents per eliminar tota la floridura. I ja està.

Eliminar la calç

A més de la floridura, un altre problema freqüent a la cabina de dutxa és la calç, causada pel contacte constant amb l'aigua, que allibera dipòsits calcaris que solen acumular-se en forma de taques blanquinoses en superfícies d'acer com aixetes i aixetes.

Persona netejant. / Freepik

Afortunadament, fins i tot en aquest cas, el vinagre pot venir a la nostra ajuda, ja que té propietats abrillantadores. De fet, pot fer que l'acer inoxidable de la teva cuina brilli com un mirall! Per tant, aboca el vinagre en una ampolla amb polvoritzador i ruixa-ho sobre l'aixeta monocomandament, la mànega flexible i la carxofa de la dutxa, després deixa-ho actuar durant uns deu minuts. En acabat, frega enèrgicament.

Per eliminar la calç de la carxofa de la dutxa més a fons, i també per desembussar els forats, pots tastar el truc de la bossa, que consisteix a omplir una bossa de plàstic amb vinagre i submergir-hi la carxofa de la dutxa. A continuació, lliga la bossa amb una goma elàstica i deixa la carxofa en remull uns 30 minuts abans d'esbandir-la: adeu a la calç!

Per abrillantar el vidre

Però la calç també es diposita al vidre, no només formant taques d'aigua blanca, sinó també alterant-ne la brillantor i tornant-lo opac. T'alegrarà saber que el vinagre també et pot ajudar en aquest cas, eliminant les taques d'aigua i fent que els teus vidres brillin com mai. Aboca quantitats iguals de vinagre i aigua en una ampolla amb polvoritzador, agita-la amb compte per barrejar els ingredients i polvoritza la barreja per tota la superfície del vidre. Tot seguit, passa suaument un drap de microfibra amb moviments circulars i les taques d'aigua seran cosa del passat.

Si vols que la feina sigui encara més ràpida, frega amb una escombreta de goma.

Rajoles i juntes

La floridura, la calç i els residus dels productes utilitzats a la dutxa també es dipositen a les rajoles de la dutxa i a les juntes, deixant-les negres i brutes. Però no tinguis por, el vinagre també pot ajudar-te a netejar en profunditat les rajoles i blanquejar les juntes ennegrides.

Només cal abocar vinagre en un polvoritzador i ruixar-lo sobre aquestes superfícies, després fregar amb un raspall de dents i deixar actuar durant una hora abans d'esbandir a fons.