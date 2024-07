10 racons de l'Empordàon tenir una cita aquest estiu

L'Empordà ofereix un escenari perfecte per a una cita estiuenca inoblidable. Amb una combinació de paisatges espectaculars, pobles amb encant i platges cristal·lines, aquest indret esdevé una destinació ideal per a parelles que volen gaudir d'un temps de qualitat junts. A continuació, et presentem els 10 millors racons per tenir una cita estiuenca a l'Empordà.

1. Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell és un dels pobles costaners més bonics de l'Empordà. Passejar pel seu passeig marítim, descobrir les caletes amagades i gaudir d'un sopar romàntic en un dels seus restaurants amb vista al mar, és una experiència inoblidable.

Calella de Palafrugell. / CC0

2. Jardins de Cap Roig

A prop de Calella de Palafrugell, els Jardins de Cap Roig són un lloc perfecte per una cita. Aquests jardins botànics ofereixen una combinació única de natura i art, amb vistes espectaculars al Mediterrani. A l'estiu, també es pot gaudir del Festival de Cap Roig, que ofereix concerts en un entorn idíl·lic.

Jardins de Cap Roig. / CC0

3. Cadaqués

Cadaqués és un altre poble costaner amb molt d'encant. Passejar pels seus carrers empedrats, visitar la casa-museu de Salvador Dalí i acabar la jornada veient la posta de sol a la platja és una de les millors maneres de gaudir d'una cita romàntica.

Cadaqués, municipi on es regularà el preu dels lloguers. / Santi Coll

4. Castell de Peralada

El Castell de Peralada és un lloc ple d'història i elegància. Aquest castell medieval alberga un casino, un restaurant gourmet i, a l'estiu, el Festival Internacional de Música de Peralada. Una visita al castell és una experiència sofisticada i única.

Castell de Peralada. / CC0

5. Platja de Pals

La Platja de Pals és una extensa platja de sorra daurada, perfecta per a una jornada de sol i mar. Les seves aigües cristal·lines i les dunes naturals fan d'aquesta platja un lloc ideal per relaxar-se i gaudir d'una cita a l'aire lliure.

Platja de Pals. / CC0

6. Begur

Begur és conegut per les seves cases indianes, les seves cales amagades i el seu encant medieval. Explorar el centre històric, pujar fins al castell per gaudir de les vistes panoràmiques i relaxar-se en una de les seves caletes és una experiència màgica.

Aiguablava (Begur). / Asier Sarasua Aranberri (CC0)

7. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Per a les parelles amants de la natura, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és una visita obligada. Aquest parc natural ofereix una gran diversitat d'espècies d'aus i un paisatge espectacular. Una passejada pels seus camins i observatoris és una manera relaxant de gaudir de la natura en parella.

El Parc Natural dels Aiguamolls. / EDUARD MARTÍ

8. Empuriabrava

Empuriabrava és coneguda com la Venècia de l'Empordà per la seva xarxa de canals navegables. Una excursió en barca pels canals és una manera romàntica i diferent de descobrir aquesta localitat.

Empuriabrava des de l'aire. / Jordi Velasco Bolasell

9. Monells

Monells és un petit poble medieval amb molt d'encant. Els seus carrers estrets i les places pintoresques són ideals per a una passejada tranquil·la. Aquest poble és perfecte per a una cita relaxada, lluny del bullici turístic.

Plaça del poble de Monells. / CC0

10. Púbol

Finalment, el poble de Púbol és conegut pel Castell Gala-Dalí, un regal de Salvador Dalí a la seva musa Gala. Visitar aquest castell i els seus jardins és una experiència única que combina art, història i romanticisme.

Púbol. / CC0

I és que, en definitiva, l'Empordà ofereix una gran varietat de llocs increïbles per gaudir d'una cita estiuenca. Ja sigui que busquis platges paradisíaques, pobles amb encant o experiències culturals úniques, aquesta zona té alguna cosa per a tothom. Prepara't per descobrir aquests racons màgics i gaudir d'un estiu inoblidable amb la teva parella.