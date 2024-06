Com netejar les llantes del cotxe? T'expliquem el truc per fer-les brillar

És habitual que quan travesseu superfícies de terra amb el cotxe, o bé per l'emissió de gasos, les llantes poden perdre la seva brillantor característica. No obstant això, al mercat hi ha multitud de productes específics per a la neteja de llantes que funcionen molt bé. I si vols treure'ls la màxima brillantor, també pots netejar les llantes del cotxe amb productes que tens a casa. Repassem alguns trucs de neteja?

Com netejar les llantes del cotxe i deixar-les perfectes

Fes servir un netejador de llantes: Hi ha molts productes de neteja específics per a llantes que pots trobar al mercat. Aquests productes solen ser molt efectius per eliminar la brutícia i la pols acumulades a les llantes. Segueix les instruccions del fabricant i assegura't d'usar guants de protecció.

Hi ha molts productes de neteja específics per a llantes que pots trobar al mercat. Aquests productes solen ser molt efectius per eliminar la brutícia i la pols acumulades a les llantes. Segueix les instruccions del fabricant i assegura't d'usar guants de protecció. Fes servir aigua i sabó : Si no tens un netejador de llantes, pots fer una solució d'aigua i sabó neutre per netejar les llantes. Frega les llantes amb un raspall suau o una esponja per eliminar la brutícia, i esbandeix-les amb aigua neta.

: Si no tens un netejador de llantes, pots fer una solució d'aigua i sabó neutre per netejar les llantes. Frega les llantes amb un raspall suau o una esponja per eliminar la brutícia, i esbandeix-les amb aigua neta. Usa bicarbonat de sodi: El bicarbonat de sodi és un producte de neteja natural molt efectiu. Barreja bicarbonat de sodi amb aigua per fer una pasta i frega les llantes amb un raspall suau. Després esbandeix-les amb aigua neta.

El bicarbonat de sodi és un producte de neteja natural molt efectiu. Barreja bicarbonat de sodi amb aigua per fer una pasta i frega les llantes amb un raspall suau. Després esbandeix-les amb aigua neta. Utilitza vinagre blanc: El vinagre blanc és un excel·lent producte de neteja per a les llantes del teu cotxe. Barreja parts iguals d'aigua i vinagre blanc i frega les llantes amb un raspall suau. A continuació, esbandeix-les amb aigua neta.

La primera opció és la més còmoda perquè no hauràs de fer barreges a casa, però les altres tres són molt econòmiques i no hauràs d'anar a la botiga si ja tens aquests productes a casa.