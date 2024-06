El truc de la sal al cafè que cada cop copia més gent: té molts avantatges

El cafè és una de les begudes més populars a tot el món. Milions de persones gaudeixen d'una tassa d'aquesta beguda cada dia. Tot i que els països on més es consumeixen són Finlàndia, Dinamarca, Noruega, Brasil, Itàlia, Estats Units, Espanya, Japó, Colòmbia, Regne Unit i Mèxic, aquesta beguda ha trobat el seu lloc a pràcticament totes les cultures.

Ara bé, darrerament ha sorgit un costum d'allò més curiós: posar sal al cafè. Això pot semblar una autèntica bogeria per a alguns, però quan es coneix els beneficis que aporta fer-ho, molts ho volen provar.

El truc d'afegir sal al cafè per millorar el seu sabor no és una cosa nova, malgrat que molta gent encara no ho ha provat. Els que ho han fet asseguren que els cafès estan més dolços i suaus, ja que la sal elimina part de l'amargor d'aquesta beguda. A més, aquest mètode pot ajudar a reduir la quantitat d'additius que s'hi afegeixen, com ara el sucre o la llet.

En realitat, la sal no només és efectiva al cafè, sinó en qualsevol mena d'aliment o beguda. Per exemple, el famós xef espanyol Karlos Arguiñano utilitza la sal per treure l'amargor de l'albergínia.

I no és una invenció seva, en una investigació publicada el 1997 a la revista científica 'Nature' es va assenyalar que la sal potencia el sabor en suprimir l'amargor i alliberar els sabors agradables, com la dolçor.

Reduir l'amargor

La tècnica d'afegir una mica de sal al cafè és una forma senzilla de suavitzar el seu sabor. Sara Marquart, encarregada de Sabor a The Coffee Excellence Center, explica que «la sal ressalta naturalment la dolçor del cafè i manté les aromes agradables. Si les persones són sensibles a l'amargor, afegir sal és una bona alternativa a l'ús de llet i sucre», segons recull el portal Business Insider.

Pel que fa a la quantitat de sal, el recomanable és afegir simplement un quart de culleradeta per tassa per eliminar l'amargor de la beguda. A més, és important tenir en compte que l'amargor també es deu, en gran mesura, a la manera com es prepara.

Per tant, si es vol evitar que el cafè adquireixi un sabor amarg i intens, cal no deixar-lo reposar durant massa temps, ni utilitzar aigua massa calenta o fer servir una mida de molta que no és la correcta.