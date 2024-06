Descobreix l'origen del teu cognom: és així de fàcil saber-ho

Els cognoms són els noms de família que es fan servir per identificar les persones dins d'un grup familiar i diferenciar entre diferents individus amb el mateix nom propi.

De fet, aquesta és la traducció exacta de com es diu cognom en anglès, que és 'surname' o 'family name' ('nom de família'), en contraposició al 'given name', que es pot traduir com a 'nom donat'.

Els cognoms tenen diverses funcions i característiques depenent de la cultura i la regió, però, en general, ajuden a identificar les persones més enllà del nom propi, especialment en societats grans on moltes persones poden tenir el mateix nom.

Transmissió d'una generació a una altra

Es transmeten d'una generació a una altra, generalment a través de la línia paterna i molts deriven de llocs geogràfics, com ara pobles, ciutats o característiques del paisatge, indicant el lloc d'origen d'una família —per exemple, Sevilla o Río—. Alguns també tenen el seu origen en la professió o l'ofici d'un avantpassat; és el cas d'Herrero o la seva versió anglesa 'Smith', que provenen de la professió de ferrer.

Finalment, també poden derivar de característiques físiques o personals -com Delgado o Rubio- o indicar relacions familiars, com els que contenen el sufix "-ez", que significa "fill de", com Sánchez (fill de Sancho), Álvarez (fill d'Álvaro).

L'origen d'un cognom es pot investigar a través de diverses fonts i mètodes. Hi ha diccionaris i enciclopèdies de cognoms que proporcionen informació detallada sobre l'origen i la història de molts cognoms. Alguns d'aquests recursos estan disponibles a internet, mentre que d'altres només es poden trobar a les biblioteques.

Genealogia

A més, investigar la genealogia de la família pot proporcionar pistes sobre l'origen del cognom. Pots fer servir serveis en línia com Ancestry, MyHeritageo FamilySearch, que tenen bases de dades extenses i eines per construir arbres genealògics.

A més d'aquests tres, que us donen dades genealògiques sobre la vostra família, també podeu acudir a Forebears, que proporciona informació sobre la distribució geogràfica i l'etimologia de molts cognoms, o Geneanet, que ofereix accés a registres i a la comunitat d'investigadors de genealogia.

Cognoms freqüents

Aquests són alguns dels exemples de cognoms i els seus significats:

García : És un dels cognoms més comuns a Espanya i els països hispanoparlants i pot tenir origen a l'euskera, en la paraula "artz" (ós).

: És un dels cognoms més comuns a Espanya i els països hispanoparlants i pot tenir origen a l'euskera, en la paraula "artz" (ós). Martínez : Significa "fill de Martín".

: Significa "fill de Martín". Smith : Prové de l'anglès antic i fa referència a l'ocupació de ferrer.

: Prové de l'anglès antic i fa referència a l'ocupació de ferrer. Wang: És un dels cognoms més comuns a la Xina i significa "rei" o "sobirà".

Els cognoms són un aspecte fonamental de la identitat personal i familiar, i el seu estudi pot oferir una comprensió rica de la història, la cultura i l'evolució de les societats humanes.