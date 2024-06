Aquest és el producte més robat en els supermercats de Catalunya: és una beguda i no és de primera necessitat

A Espanya es pateixen furts en els supermercats diàriament. Malgrat que la majoria de productes comptin amb seguretat com a sistemes antirobatori, no és difícil que algun client se n'emporti algun sense pagar. En alimentació, el percentatge de robatoris és d'un 40% a escala nacional. No obstant això, els aliments que més

es van sostreure en l'últim semestre de l'any no són de primera necessitat. Són aquests:

Els cinc productes més robats a Espanya Licors Ibèrics Productes d'higiene masculina (per a l'afaitat) Tonyina Vins

Productes més robats per comunitat autònoma

Si analitzem per comunitats autònomes, a Catalunya veurem que el producte més robat és el cava. Aquest és el llistat de productes més robats per cada regió: