Descobreix com fer espai a l'armari per la temporada d'estiu

Oficialment, no hem arribat a l'estiu, però la xafogor i les altes temperatures mostren el contrari. Així doncs, segur que ja has començat a treure la roba d'estiu. Però has tingut temps de netejar la roba d'hivern i guardar-la? Potser encara no. Així doncs, com t'hi cabrà tot a l'armari? Si et trobes amb aquest problema, no et preocupis perquè et duem els trucs dels japonesos per fer espai als armaris ràpidament.

Fer el canvi d'armari fàcil

Treure la roba d'hivern i posar la d'estiu, però pensant en què hi ha dies que, pot fer fresqueta, farà que, cada vegada necessitis més espai al teu armari i això, pot arribar a ser un problema per la falta d'espai. El mètode japonès ens ajudarà a fer un canvi d'armari fàcil i sense maldecaps.

El mètode japonès KonMari

La japonesa Marie Kondo ha ideat aquest mètode per estalviar temps i evitar l'estrès del canvi d'armari. El mètode KonMari consisteix a doblegar els abrics en còmodes paquets. D'aquesta manera aconseguirem tenir més espai i que, la roba delicada com les camises no s'arruguin.

Els tres trucs del mètode japonès per aconseguir més espai al teu armari

1. Agafa la jaqueta i empeny la part de la subjecció de la màniga cap a dins des de l'exterior. Hem de fer el mateix per l'altre costat, però des de dins, doblegant la jaqueta per la meitat longitudinalment i introduint la bandolera dins de l'altra. Ara ja podem doblegar la jaqueta i empaquetar-la.

2. Agafa l'abric i posa'l sobre el llit, tanca la seva cremallera o botons i després col·loca les seves mànigues per sota i tenint l'esquena per davant, doblega la part inferior fins a la meitat. Ara, agafa la part superior i la doblegues cap a tu, fent-la coincidir amb la vora inferior. Ja pots guardar-lo en una estanteria o en una caixa hermètica.

3. Posa la peça de roba sobre el teu llit, tanca la cremallera o botons i doblega les mànigues cap a dins. A continuació, has de posar la part inferior en la barra d'un penjador, passant-la cap a dins. Introdueix el penjador per dins l'abric o jaqueta, per la part del coll i ja ho pots col·locar dins l'armari.

Coneix altres mètodes per penjar i cuidar la roba en el teu armari

Agafa el tub de cartó del paper de cuina i talla'l horitzontalment amb unes estisores. A continuació, l'introduïm a la barra de suport de l'armari i ara ja podem penjar la roba llarga sense que se'ns arrugui. Agafa la peça de roba que vulguis penjar i doblega-la per sobre la barra, per la meitat i màgia, la roba ja no tocarà el terra de l'armari i no quedarà arrugada.

Si el que volem és protegir les nostres peces de roba, el millor és comprar unes bosses especials per la roba, les quals es pengen a l'armari i tenen cremallera perquè es puguin conservar en perfectes condicions. A més, si pengem a dins l'armari unes petites bosses amb clavell, podrem espantar i fer fora les arnes.

I per a finalitzar, el truc de les llaunes de refrescos o cervesa. Si el que vols és aconseguir un espai extra, conserva les anelles de les llaunes i posa-les en la part metàl·lica (la superior) del penjador, a través del forat de la llauna; així aconseguiràs un doble penjador. En la mateixa peça hi podràs penjar una peça, com ho fas normalment, i una altra, posant un altre penjador a dins el forat de l'anella de la llauna.