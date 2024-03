Alfonso Serrano, director de Consum d'Amazon: «No deixem d'innovar per oferir la millor experiència de compra possible»

Amb gairebé el 90% dels enquestats aprofitant aquestes oportunitats i el 21% traient-ne el màxim profit, la demanda està en constant creixement. Amazon, conscient d'aquesta tendència, desplega una estratègia integral per satisfer els seus clients durant esdeveniments com la Festa d'Ofertes de Primavera, oferint una àmplia gamma de productes, des de reconegudes marques fins a dispositius exclusius. A més, la rapidesa de lliurament, les polítiques de devolució flexibles i l'atenció als canvis en els hàbits de compra, especialment en categories com ara roba i tecnologia, són pilars fonamentals del seu enfocament. No només se centra a oferir estalvis consistents, sinó també a donar suport a les petites i mitjanes empreses, promovent la seva participació i visibilitat en aquests esdeveniments. De tot això i de la posició d'Amazon com un aliat indispensable per satisfer les necessitats canviants dels consumidors en un mercat cada cop més dinàmic i competitiu en parlem amb Alfonso Serrano.

Com ha evolucionat la importància dels períodes d'ofertes per als consumidors en línia segons les dades presentades per Ipsos per a Amazon?

Els períodes d'oferta cada vegada són més rellevants per als consumidors. Segons l'estudi que Ipsos ha fet per a Amazon, gairebé el 90% dels enquestats han comprat en algun període d'oferta i el 21% reconeixen que els aprofita tots. A més, gairebé 7 de cada 10 afirma que ha endarrerit o avançat les compres alguna vegada per aprofitar aquests esdeveniments especials. En aquest sentit, els clients d'Amazon tenen ara l'oportunitat d'aprofitar la Festa de les Ofertes de Primavera d'Amazon, sis dies entre el 20 i el 25 de març, amb centenars de milers d'ofertes en una àmplia gamma de productes de totes les categories, incloent-hi grans marques, dispositius Amazon seleccionats i petits negocis.

Quines estratègies específiques implementa Amazon per satisfer la demanda dels consumidors en períodes d'ofertes com ara la Festa d'Ofertes de Primavera?

A Amazon volem facilitar als nostres clients l'experiència de compra. En aquests sis dies d'ofertes posem a la disposició dels nostres clients centenars de milers d'ofertes en una àmplia gamma de productes de totes les categories, incloent-hi grans marques com Asus, Columbia, Dodot, ghd, Levi's, Puma o Samsung, entre d'altres, i dispositius Amazon seleccionats com Fire TV Cube o l'Echo Dot 5a generació. A més, facilitem als nostres clients les compres amb funcionalitats com ara “Veure aquesta oferta” per rebre una notificació a l'aplicació d'Amazon quan l'oferta estigui disponible, o “Alertes d'ofertes” a les quals els clients es poden subscriure per rebre alertes d'ofertes relacionades amb les cerques i els articles vistos recentment, tant a la web d'Amazon com a l'app. A més, si afegeixen articles a la llista de desitjos, reben notificacions si algun d'ells està inclòs a la Festa d'Ofertes de Primavera d'Amazon.

"Els clients d'Amazon tenen ara l'oportunitat d'aprofitar la Festa de les Ofertes de Primavera d'Amazon, sis dies entre el 20 i el 25 de març"

I això no és tot, durant la Festa d’Ofertes de Primavera d’Amazon, els clients Prime tenen accés exclusiu per temps limitat a ofertes WOW! amb ofertes noves cada dia en les millors marques.

Com influeixen els hàbits de compra canviants, especialment relacionats amb l'estalvi, a l'oferta d'Amazon i la seva estratègia de preus?

Les conclusions de l'estudi d'Ipsos per a Amazon posen de manifest que el preu és un factor crític per als compradors en línia. L'enquesta assenyala també un canvi d'hàbits en les compres en línia: 6 de cada 10 enquestats reconeixen que han canviat els seus hàbits de compra en l'últim any a causa del context econòmic, prenent en conseqüència mesures d'“estalvi”. En aquest sentit, des d'Amazon, a més de tenir una política de preus baixos tot l'any, cada cop posem més èmfasi en esdeveniments d'ofertes que permetin als nostres clients gaudir de grans estalvis al llarg de l'any.

Quin és el paper de la rapidesa de lliurament i les polítiques de devolució en l'experiència de compra dels clients d'Amazon, segons el que revela l'estudi d'Ipsos?

Segons les dades de l'estudi que hem realitzat, el lliurament gratuït és el servei postvenda més valorat pels compradors en línia en general. Gairebé 7 de cada 10 compradors l’assenyalen, seguit de la rapidesa de lliurament i la facilitat de devolució. En aquest sentit, treballem constantment per oferir als nostres clients enviaments ràpids, segurs i còmodes. Els clients Prime es beneficien d'enviaments en 1 dia sense cost addicional i il·limitats en més de dos milions de productes i enviaments en 2 o 3 dies en milions de productes més. A més, els clients de Madrid i Barcelona es beneficien de lliuraments el mateix dia de dilluns a divendres en comandes d’import igual o superior a 35 euros en més d’un milió de productes.

Des d'Amazon no només treballem per millorar la rapidesa dels enviaments, sinó també la comoditat. Per això, els clients poden triar rebre les seves compres a l'adreça que vulguin o també poden triar un punt de recollida seleccionant el lliurament gratuït a Amazon Lockers o Punts de recollida (petites botigues de barri), on poden recollir els seus paquets a l'hora que millor els vagi.

Alfonso Serrano. / Redacció

Pel que fa a les devolucions, els clients poden tornar en un termini de 30 dies la majoria dels articles. A més, per facilitar encara més aquest procés, es poden tornar alguns productes sense necessitat de caixa ni imprimir etiquetes.

Com ha afectat el context econòmic recent al comportament de compra dels consumidors en línia, particularment en categories com la roba i la tecnologia?

Segons les dades de l'estudi, 6 de cada 10 enquestats reconeixen que han canviat els seus hàbits de compra l'últim any a causa del context econòmic duent a terme mesures d'estalvi. Les categories més afectades per aquests canvis en el comportament de compra són la roba i calçat i la tecnologia i electrònica, curiosament les categories de productes que més es compren en línia.

Quines iniciatives específiques ha pres Amazon per adaptar-se als canvis d’hàbits de compra dels consumidors més joves, com els d’entre 18 i 24 anys?

El nostre objectiu és ser l'empresa més centrada en el client del món. Amb el client sempre al centre, independentment de la seva edat, no deixem d'innovar per oferir la millor experiència de compra possible. Això inclou innovacions que faciliten la compra i la interacció amb els productes, com les nostres funcionalitats basades en Realitat Augmentada que permeten als clients simular com els queden per exemple les sabatilles preferides o les ulleres de sol que volen comprar; o Amazon Lens que usant la càmera del mòbil o pujant una foto et permet trobar un producte o productes similars a la web d'Amazon. També hem llançat recentment l'eina Consulta a un amic per sol·licitar, veure i gestionar de manera ràpida i senzilla les opinions dels teus amics o familiars sobre diferents productes.

Podria compartir exemples de com Amazon aborda la sensibilitat al preu entre els diferents grups demogràfics, com els compradors de 50 a 64 anys versus els de 18 a 24 anys?

A Amazon tenim una política de preus baixos tot l’any, sense importar l’edat. A més, tenim diferents eines que permeten estalviar als nostres clients, com els cupons de descompte; l'opció “Subscriu-te i estalvia” per a compres recurrents, com el pinso de la teva mascota o bàsics del dia a dia, amb estalvis de fins a un 15% i enviaments gratuïts. Els clients també poden gaudir de les Ofertes del Dia i d'Ofertes personalitzades, que són recomanacions basades en articles prèviament guardats en llistes i a l'historial de navegació. I per descomptat els nostres esdeveniments d'ofertes al llarg de l'any com la Festa d'Ofertes de Primavera, Prime Day o Black Friday, entre d'altres.

Quines mesures específiques pren Amazon per garantir que les ofertes presentades durant esdeveniments com ara la Festa d'Ofertes de Primavera siguin atractives i rellevants per als consumidors?

Treballem per oferir als nostres clients increïbles ofertes amb què puguin estalviar quan més ho necessiten, tant en marques populars com en productes de petits negocis. A més, hem elaborat la llista “Les 100 millors ofertes”, que inclou algunes de les marques més desitjades pels nostres clients i articles més venuts a Amazon.es.

També poden aconseguir productes bàsics del dia a dia, amb grans ofertes en marques com Ariel, Dodot, Fairy o Finish i estalviar en productes de bellesa i cura personal, equipar-se amb els millors productes d'esport, descobrir el millor en electrònica i tecnologia o estalviar fins a un 30% en moda per a home, dona i nens, en marques seleccionades.

I per ajudar els clients en la compra de supermercat, durant la Festa d'Ofertes de Primavera els clients poden gaudir de fins a un 30% de descompte en els productes més venuts d'Amazon Fresh. I també poden descobrir grans ofertes en productes seminous o que tenen la caixa oberta a Amazon Segona Mà.