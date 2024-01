Cada vegada hi ha més persones que han de prendre medicaments, des de nadons fins a persones d'edat avançada. Això succeeix per les incomptables malalties que conviuen entre nosaltres. Tot i això, gràcies a aquests químics podem viure més dignament i durar més anys. Avui us explicarem com prendre els medicaments, perquè els efectes que poden produir en la nostra salut poden variar segons la manera en què ens els prenem.

Entre aquestes consideracions, un detall que passa sovint desapercebut és la recomanació de prendre les pastilles amb un got d'aigua. Tot i que molts creuen que qualsevol líquid és suficient, un estudi exhaustiu realitzat a l'Aràbia Saudita el 2021 revela que aquesta pràctica és essencial per garantir l'efectivitat dels medicaments. Diversos investigadors van examinar la interacció de cinc medicaments comuns (Fevadol, Solpadeine, Relaxon, Artiz i Bufen) amb cinc begudes diferents (Coca-Cola, cafè aràbic, sèrum de llet, suc de taronja i beguda energètica). Van comparar el temps de desintegració de cada medicament quan es barrejava amb aigua a diferents temperatures (5 °C i 37 °C). La clau és la desintegració Els resultats van confirmar la importància de prendre les pastilles amb aigua, ja que el temps de desintegració va augmentar significativament amb altres begudes en comparació amb l'aigua. La desintegració és crucial, pel fet que precedeix la dissolució del medicament, permetent la seva absorció i activació a l'organisme. Particularment, les begudes carbonatades, com ara els refrescos amb bombolles, representen un risc addicional. L'àcid carbònic present en aquestes begudes a causa del seu pH àcid pot interferir amb l'absorció de certs fàrmacs. Depenent del medicament, aquesta interacció pot resultar en una absorció excessiva, portant a possibles casos de toxicitat, o en una reducció de l'absorció, disminuint-ne els efectes beneficiosos. La conclusió és clara: per garantir l'eficàcia i la seguretat dels medicaments, és fonamental seguir la recomanació de prendre les pastilles amb un got d'aigua. Aquesta pràctica no només facilita la ingestió sinó que també contribueix al temps de desintegració adequat, assegurant que el medicament estigui disponible a l'organisme en el moment necessari. Un simple got d'aigua pot marcar la diferència en el tractament i la salut general.