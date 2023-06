La majoria d’escoles espanyoles han tancat l’any escolar aquest 22 de juny. Un panorama una mica diferent al d’altres països europeus, generalment els nòrdics, que segueixen a l’escola fins a principis de juliol.

En realitat, Espanya és un dels països europeus amb més vacances d’estiu. Com passa a la majoria de llocs del sud d’Europa, motivats per la calor, no tornen a les classes fins a mitjans de setembre. Mentrestant, a altres llocs amb temperatures menys càlides, inicien l’any acadèmic a mitjans del mes d’agost.

En general, i segons detalla l’European Comission, hi ha quatre grups bastant diferenciats. Espanya pertany al grup de més vacances, amb 12 o 13 setmanes de festa, i en el qual també hi ha Itàlia, Portugal, Gal·les i Macedònia. Després d’aquests, se situen Suècia, Finlàndia, Grècia i Croàcia, entre d’altres, amb 10 o 11 setmanes.

Escòcia, Noruega, França i Bèlgica tenen entre 8 i 9 setmanes de vacances. Finalment, hi ha altres països com Anglaterra, els Països Baixos o Alemanya que només disposen de 6 setmanes a l’estiu.

L’organització és diferent, ja que després els espanyols només disposen de tres setmanes durant el curs mentre a altres països sí que disposen de més setmanes durant el curs.