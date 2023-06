Si tens alguna peça de roba, unes sabates o un accessori fitxat per a les rebaixes d’estiu, aquesta notícia t’interessa. Perquè l’1 de juliol ha quedat enrere com a data de tret de sortida. Des de fa una dècada, els comerços ja no tenen les èpoques de descomptes restringides, per la qual cosa cada botiga i marca estableix les seves pròpies campanyes. Només coincideixen en el final, el 31 d’agost. Així que si tens algun producte al cap, et diem quan comencen les ofertes: Inditex, El Corte Inglés, Mango, H&M... Perquè ja se sap, qui no corre, vola.

L’any passat, les principals marques de roba van penjar els cartells de rebaixes en vigílies de Sant Joan: el 22 de juny a les pàgines web i aplicacions, i el dia 23 a les botigues físiques. Aquesta temporada no serà diferent. De fet, algunes ofereixen xollos des de fa dies. És el cas d’Asos, que ja ofereix un 70% de descompte en una selecció d’articles. Més avançat va ser el grup Tendam. Integrat per Cortefiel, Springfield i Women’ secret, entre altres firmes, va començar les ofertes de fins al 50% el dia 7. I Zara, El Corte Inglés, Primark i Mango? Inditex donarà llum verda al seu període de rebaixes dijous vinent 22 de juny a la nit a la web i ‘app’, mentre que a les botigues físiques començaran l’endemà, el divendres 23. El gegant tèxtil també ha indicat que els descomptes seran de fins al 50%, tant a Zara com a la resta de firmes del grup: Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear, Bershka i Lefties. Al voltant d’aquestes dates, o fins i tot una mica abans, Mango, H&M i La Redoute començaran les rebaixes d’estiu. D’altra banda, El Corte Inglés, que durant dècades va capitanejar l’inici de la campanya l’1 de juliol, també s’avança al 20 de juny, ha informat. Dates al marge, els experts recomanen tenir clar prèviament què es vol comprar per poder comprovar el preu final a diferents establiments i així poder aconseguir algun xollo que valgui la pena.