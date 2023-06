Amb marejos, vòmits, poc pols i la pell de les extremitats de color blavós. Així van trobar els Bombers de la Generalitat l’excursionista rescatat aquest divendres al pic de l’Àliga, a Queralbs (el Ripollès). No eren símptomes menors. Al contrari, l’home va ser traslladat en estat greu a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. ¿El motiu? L’excursionista va veure una planta vistosa, esvelta i grossa amb flors de tons blaus i morats, i se la va menjar. No sabia que era tora blava, la planta més verinosa d’Europa. De fet, l’excursionista va tenir sort perquè és letal i no té antídot. Aquest vegetal abunda al Pirineu català, així que t’expliquem tot el que has de saber sobre ell si surts a la muntanya aquest estiu.

El seu nom varia segons la regió. A l’Aragó és més coneguda com a matallops. No fa falta explicar per què, ¿oi? A Catalunya rep el nom de tora blava. En tots els casos, es tracta de l’acònit, científicament ‘Aconitum napellus’. Diem que l’home va tenir sort perquè aquesta planta és tan tòxica que no només produeix intoxicacions per ingesta. També és verinosa al tacte. No se’n salva cap part de la planta. Parts aèries, flor, fulla i tija... tota ella és nociva, encara que la part més letal són les arrels tuberoses, en forma de carràs. N’hi ha prou amb dos mil·ligrams del seu verí, un alcaloide anomenat ‘aconitina’, per provocar la mort d’un ésser humà adult. De fet, era una arma letal a l’antiga Xina, on impregnaven les fletxes amb aquesta substància. L’incident de l’excursionista al pic de l’Àliga ha posat sobre avís les autoritats. En aquest sentit, la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) ja ha demanat preocupació a totes les persones que surtin a la muntanya. Si aquest diumenge surts a fer muntanya, informa't sobre la planta més verinosa d'Europa 🪻



