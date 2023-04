S’acosta el moment de guardar la roba d’hivern per deixar pas a les peces més fresques de cara a la primavera –i l’imminent estiu–. El canvi d’armari és una tasca tediosa i que requereix temps si es vol fer bé. És important plegar la roba correctament per evitar les arrugues i que ocupi menys espai, cosa que cal tenir fins i tot més en compte si la roba que ve a ocupar el fons de l’armari és la de més volum. Per això hi ha multitud de trucs i consells amb els quals aconseguir que les peces voluminoses no ocupin gaire més espai que les teles més fresques. A més, una altra qüestió important és com guardar la roba durant temps. La pols i la humitat són molt perjudicials per al teixit i podries fer malbé la teva samarreta favorita.

De vegades resulta molt complicat desfer-se de les peces que ja no ens posem, però un cop fet alliberarà una gran quantitat d’espai. Per això, és recomanable que abans de guardar cap peça per a la tardor vinent analitzis si de veritat l’has utilitzat o ho faràs en algun moment. Si la resposta és que no, ven-la o dona-li una segona vida donant-la –sempre que estigui en un estat òptim–. Si tens dubtes quant a l’ús que li has donat aquesta temporada, ha sorgit un truc a la xarxa que t’ajudarà amb un cop d’ull. Consisteix a donar la volta als penjadors per cada peça que et poses. Per a això, assegura’t que tots mirin cap al mateix costat abans de posar-te res i, a mesura que vagis fent ús del vestidor, t’adonaràs del que realment no utilitzes.