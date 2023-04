El metabolisme lent pot ser un dels grans impediments a l’hora d’aprimar-nos tan ràpid com ens agradaria. Aquest procés, constituït per tots els canvis físics i químics que converteixen o utilitzen energia, és el factor principal que defineix el nivell de dificultat per perdre pes.

Per aquesta raó, accelerar el metabolisme és, sense cap dubte, el nostre principal aliat per aconseguir desfer-nos dels quilos de més.

Picant i càrdio

Un canvi de ritme del nostre metabolisme passa per adquirir una sèrie d’hàbits i consumir certs aliments que ens facilitaran molt el camí. Més enllà de productes coneguts, com la fibra, l’aigua, la xocolata negra i el cafè, hi ha altres vies com el picant, que, segons diversos estudis, també resulten realment útils per augmentar la producció de calor del nostre organisme i, consegüentment, cremar més calories.

Al seu torn, respectar aspectes rutinaris com les vuit hores de son o practicar exercici físic també és imprescindible al llarg d’aquest procés. A més, alternatives menys conegudes com el càrdio en dejú són encara més beneficioses per aconseguir aprimar-se.