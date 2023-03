El tiquet en versió paper pot tenir els dies comptats pels clients de Mercadona que ho desitgin. La cadena de Juan Roig ofereix en algunes comunitats autònomes rebre el tiquet de compra en el correu electrònic. Aquesta és l'opció preferida per molts consumidors que ja ho han sol·licitat en altres comerços i que ho prefereixen per la comoditat que aporten.

És molt simple: només s'ha de fer el pagament amb targeta i, automàticament, es rebrà el tiquet en el correu electrònic. Aquesta funció, a la vegada, permetrà guardar informació sobre totes les compres que es fan en el supermercat.

Com activo la funció

Només has de fer la compra en un establiment de Mercadona i el caixer ens preguntarà si volem activar aquesta funció i si responem que si, ens demanarà el número de telèfon mòbil. Seguidament, rebrem un missatge de Whatsapp on se'ns demanarà la nostra adreça de correu electrònic.

Actualment, altres supermercats com Lidl o el Dia ja fa temps que ofereixen aquesta funció. I altres empreses del sector 'retail' com Zara, Bershka, Pull and Bear o Decathlon, també. En aquests establiments només hem de presentar la targeta client per tal de poder veure el tiquet en l'aplicació de cada botiga.