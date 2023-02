Qui creia que l’hivern ja estava de capa caiguda és que no va fer cas de la cèlebre marmota Phil, que el 2 de febrer va pronosticar sis setmanes més de fred. Més enllà de la llegenda, les previsions meteorològiques no menteixen: El vòrtex polar es va trencar dimecres i el corrent d’aire molt fred es va separar de la seva zona de circulació normal, a l’Àrtic, arribant a altres punts del continent. La Península no se’n salva. Dijous van caure les temperatures i el cap de setmana ha vingut acompanyat de pluja i neu. La guinda serà aquest dilluns: les nevades es deixaran veure a cotes molt baixes. Tant, que Protecció Civil ha activat el pla Neucat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Hi ha persones a qui tant fred no els prova. Si tu n’ets una, potser no és una cosa puntual, ja que existeix l’al·lèrgia al fred.

L’al·lèrgia al fred o urticària per fred és un trastorn de la pell que es dona quan les persones que el pateixen s’exposen a temperatures baixes o a canvis bruscos del termòmetre, com el canvi sobtat d’estació o banyar-se en aigua gèlida. A més, apareix al cap de pocs minuts de l’exposició. Per això es manifesta més a l’hivern. Tot i que és una afecció dermatològica poc freqüent, la seva incidència és més gran en nens, adolescents i adults joves, informa l’OMS. ¿A partir de quina temperatura apareixen els símptomes? L’al·lèrgia al fred se sol produir amb temperatures baixes. En concret, a partir dels 4 graus. La també anomenada urticària a ‘frigore’ provoca picor i vermellor en forma de faves a la pell. També urticària i inflor, sobretot a les extremitats i les zones més desprotegides, com la cara. En una exposició prolongada de les persones més sensibles es poden donar altres símptomes més greus de l’al·lèrgia al fred, com dolor abdominal, dificultat per tragar i respirar o marejos. Com a símptoma més alarmant i només en les persones amb extremada sensibilitat, pot provocar una inflamació de la llengua i el coll o fins i tot anafilaxi, una reacció al·lèrgica greu.