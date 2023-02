La tassa del vàter és un dels elements que més atenció requereix a l’hora netejar-lo. Mantenir la <strong>higiene</strong> del lavabo és una tasca indispensable a les llars, per la qual cosa sempre resulta de gran ajuda conèixer <strong>trucs</strong> o ingredients que netegin la ceràmica de manera eficient.

Més enllà dels <strong>productes </strong><strong>químics </strong>que es poden aconseguir als supermercats, altres substàncies com el bicarbonat de sodi o, fins i tot, l’aigua poden fer que desapareguin els bacteris i les pudors, i a més són capaços de desembussar el vàter.

Dos ingredients infal·libles

D’una banda, el bicarbonat de sodi serveix tant per eliminar taques com per desembussar el vàter quan la bomba de la cadena deixa de funcionar. Per aconseguir-ho, cal dipositar una tassa d’aquest element i dues de <strong>vinagre</strong> a la tassa obstruïda. A continuació, cal deixar que es generin bombolles durant mitja hora, temps aproximat que el sistema tardarà a tornar a funcionar. En cas que no sigui així, es pot repetir el procés fins a aconseguir-ho.

De l’altra, l’aigua calenta és un altre ingredient igualment útil, a més de ser totalment accessible. N’hi ha prou d’omplir una galleda i abocar-la al lavabo i la força del raig a alta temperatura farà desembussar el vàter en pocs minuts. És important precisar que l’aigua bullint pot danyar la ceràmica de la tassa, de manera que cal escalfar l’aigua amb moderació.