Viatjar és una de les aficions i plaers que més agraden a la gent. Triar una destinació, descobrir nous llocs... planifiquem els viatges fins al mínim detall. Estem tan il·lusionats per enlairar-nos que oblidem que molest és anar a l’aeroport. Podem arribar a passar-hi i perdre hores. Per evitar-ho també s’ha de preparar bé la jugada. Per fer-ho, hi ha trucs que et permetran saltar-te les cues i passar molt més ràpid els controls de seguretat. ¡Pren-ne nota!