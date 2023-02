Les <strong>coquetes de blat de moro</strong>són un aliment recurrent per a aquelles persones que busquen un <strong>‘snack’ saludable</strong>para satisfer la gana entre hores. Així mateix, és un producte que popularment s’ha relacionat amb les dietes enfocades en la <strong>pèrdua de pes</strong>.

Tot i que part d’aquesta creença és certa, és important conèixer-ne les dosis adequades per no exposar-se a un consum excessiu d’aquest aliment, així com els seus beneficis.

Satisfer la gana

En general, el valor nutricional especificat a les etiquetes dels paquets d’aquest producte indica al voltant de 30 calories per cada coqueta. Quant als nutrients, els <strong>hidrats de carboni</strong> (sense sucres) són la substància dominant, molt per sobre d’altres elements com les proteïnes i la sal, que té una presència mínima en aquest tipus de productes.

Així doncs, es tracta d’un aliment amb una aportació calòrica molt baixa, la qual cosa no ens eximeix que un consum abusiu de coquetes de blat de moro pugui ser perjudicial per a la salut. Tal com recullen diversos mitjans, la ingesta controlada d’aquest piscolabis ric en carbohidrats se situaria entorn de les 3 o 4 unitats diàries entre hores, una ració que compliria l’única funció de satisfer la gana.

Beneficis per a la salut

Entre les principals aportacions d’aquest aliment al nostre organisme s’hi troba la <strong>fibra</strong>, que també es tracta de la principal responsable de regular la sensació de gana. A més, aquesta substància beneficia el correcte trànsit intestinal i, conseqüentment, ajuda en el procés de la <strong>digestió</strong>.

L’altre component beneficiós que s’obté a l’integrar les coquetes de blat de moro en la dieta és la niacina, una vitamina B que permet a l’organisme transformar els aliments en energia i ajuda a mantenir sans tant els sistemes nerviosos i digestiu com la pell.