Mercadona és una empresa de supermercats valenciana que ofereix una àmplia varietat de productes, incloent alimentació, productes frescos, productes per a la llar i productes de bellesa i cura personal.

Els seus productes solen tenir una bona acollida per part dels clients, malgrat que últimament la relació qualitat/preu és bastant acceptable en la majoria dels articles que la gran cadena comercial treu a la venda. No obstant, el gegant valencià ha determinat la retirada de diversos productes en tots els seus supermercats.

Es tracta de productes per als cabells. Mercadona ofereix una àmplia gamma de productes per a la cura dels cabells, incloent xampús, condicionadors, màscares, esprais, líquids per pentinar i altres productes per al pentinat. Algunes de les marques més populars de productes capil·lars de Mercadona són Pantene, Head & Shoulders, Dove, Elvive i L’Oréal.

Accessoris

Tanmateix, no són aquests productes d’higiene els que ha deixat de vendre, sinó els accessoris per als cabells, els complements com ara les gomes dels cabells, pintes i raspalls, diademes, agulles de ganxo...

Almenys, això és el que han denunciat en les xarxes socials diversos consumidors, que s’han queixat que als passadissos dels productes per als cabells faltaven els accessoris i complements.

Para qué quitáis los cepillos para el pelo

Las plantillas, cordones etc

Y reducís a la mitad el jabón de marsella en polvo pero al mismo precio????????@Mercadona @Mercadona — Lydia (@LydiaNY2) 6 de febrero de 2023