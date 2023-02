Estrenar una peça de roba, posar-la a la rentadora i que al treure-la ja tingui borrissol. O ara que és hivern que el lateral dels jerseis, s’omplin de pelussa pel frec dels braços. Això és molt comú i molest, a parts iguals. La clau està en el teixit però, sobretot, en la seva qualitat i en com rentar-los. Per això la roba ‘low cost’ té una vida útil més curta que la d’altres firmes de més caixet. A grans mals, grans remeis, diu el refrany. No obstant, la solució en aquest cas és molt barata.

Abans que res, s’han de conèixer una mica les propietats de cada teixit. Per exemple, els sintètics són més propensos a crear les petites i molestes boletes. Apareixen i es queden enganxades a la roba. En canvi, en els teixits naturals tendeixen a caure.

La barreja de teixits potencia el borrissol

Un altre aspecte a tenir en compte és que quan hi ha més barreja de materials, més propensa serà la roba a formar el coi de boletes. A més, poca gent sap que el polièster és una barreja de teixits. Per tot això, l’ideal per evitar l’aparició de boletes és que la roba estigui fabricada 100% d’un sol teixit, tot i que una relació 90-10 és acceptable.

Tot i que és pràcticament impossible evitar-les, sí que es pot reduir la seva presència considerablement i retardar la seva aparició. Tot i que no sempre és possible, un bon truc és separar les peces per teixits a l’hora de posar-les a la rentadora, utilitzant diferents bosses de roba.

Si això no és possible, els experts recomanen almenys rentar-les al revés i no omplir gaire la rentadora per evitar que es refreguin entre elles. Un altre consell és fer servir un bon suavitzant, ja que contribueix a mantenir la roba ben hidratada, aconseguint que es desprengui la menor quantitat de teixit.

El remei infal·lible

Si ja ha passat l’inevitable, és quan apareix el gran remei ‘low cost’. El borrissol es treu amb cinta adhesiva i a gairebé a tots els supermercats hi ha rodets llevapelussa. Tanmateix, les boletes sovint estan ben enganxades i s’han d’estirar amb força. Això és un treball farragós i per això hi ha les màquines d’afaitar de roba. O el que és el mateix, un llevapelussa elèctric.

Reben aquest nom perquè la funció és la mateixa: en lloc de tallar els cabells, la fulla tallen les boletes. Sol funcionar a piles, per la qual cosa es pot utilitzar a qualsevol lloc. Això sí, que s’ha de fer servir sobre una superfície plana. Altrament, hi ha el risc de tallar tot el teixit, no només el borrissol que sobresurt i, per tant, fer un forat.

Hi ha moltes marques que comercialitzen aquesta mena de petit electrodomèstic, però el preu sol rondar entre els 10 i els 15 euros.