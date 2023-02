La <strong>cuina italiana</strong> i l’elaboració de la <strong>pasta</strong> són tot un art, de manera que no tothom aconsegueix el resultat esperat a l’hora de fer les diferents <strong>receptes</strong> que hi ha. Tanmateix, evitar errors típics i utilitzar els <strong>ingredients</strong> adequats són un gran primer pas cap a la consecució d’aquests plats exquisits.

Llançar aigua freda a la pasta després de coure-la és una de les equivocacions més freqüents en la preparació d’aquesta menja mediterrània. Tot i que es tracti d’una solució aparentment lògica per refredar la pasta abans d’afegir-hi les <strong>salses</strong>, aquest pas és innecessari i contraproduent.

Temps de cocció

El control dels temps de cocció a la cuina és una tasca complicada, i per això de vegades és inviable coordinar la preparació d’un plat i la dels seus complements. Això és una cosa freqüent en l’elaboració de receptes de pasta, que moltes vegades està llesta abans que la salsa. Per aquesta raó, alguns opten per abocar aigua freda sobre la pasta per mirar d’evitar que aquesta s’enganxi o es passi del punt de cocció durant l’espera.

No obstant, això provoca que la salsa no s’adhereixi com cal a la pasta, la qual queda més relliscosa, a més de perdre porositat i textura. Així, doncs, tot i que pugui semblar una solució fàcil i eficient, es tracta en realitat d’un <strong>error fatal</strong> per al resultat final del plat.