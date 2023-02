‘Són els meus pares, avui és el primer dia que volen amb mi com a pilot, i per a mi no hi ha paraules per descriure la satisfacció i il·lusió que això em fa sentir. Dues persones que m’han donat suport en absolutament tot per poder arribar a aconseguir el meu somni des que era petit, ser pilot».

Amb aquestes emotives paraules, el jove pilot d’Ullà, Jordi Jacas, ha volgut agrair als seus pares l’enorme esforç que han realitzat perquè aquest català de 24 anys sigui, avui dia, pilot d’avió. A poc més de 100 quilòmetres de Barcelona i en ple vol, el jove va llançar aquest emocionant missatge, gravat i publicat a Instagram, que ja acumula gairebé 400.000 ‘m’agrada’. Aprofitant que els seus pares viatjaven en el vol que ell mateix pilotava i que feia la ruta Madrid-Màlaga, va decidir parlar per megafonia de l’avió per compartir amb tota la tripulació la seva història personal. «No ha sigut un camí fàcil, ha sigut intens, amb moltes emocions pel mig. Però sens dubte, ha valgut la pena i no ho canviaria per res d’aquest món. Només volia aprofitar aquesta ocasió per agrair-los-ho públicament, davant de tots vostès, ja que estic segur que sense ells al meu costat això no hauria sigut possible» confessa Jacas entre aplaudiments de tots els presents. I conclou: «Papa i mama, us estimo». Davant aquestes paraules, els pares no van poder evitar emocionar-se. Tres anys com a pilot Jordi Jacas fa tres anys que és pilot d’avió i, des que va començar la seva carrera professional, treballa en una companyia aèria espanyola cobrint tant rutes nacionals com europees des de Madrid. El jove pilot té com a meta fer vols intercontinentals que permetin portar els seus pares a Amèrica del Sud.