Shein atrapa tot el que es posi per davant amb els seus preus ‘extra low cost’. Tanmateix, hi ha un peatge perquè el gegant xinès estigui valorat en 60.000 milions d’euros. La cadena britànica Channel 4 es va infiltrar en algunes fàbriques que produeixen per a l’empresa per desentranyar com són capaços de produir tant en tan poc temps i oferir uns preus tan barats. En el millor dels casos, els treballadors cobren 600 euros al mes per 18 hores al dia o per peça feta. A més, són multats fins i tot amb dos terços del seu salari diari si cometen un error. Amb aquest panorama, alguns empleats s’atreveixen a denunciar aquestes condicions laborals. Ho fan enviant missatges en els paquets que preparen per aconseguir l’impacte més gran possible. L’últim cas que ha transcendit és estremidor. «Moriràs en aquest vestit», deia la nota que es va trobar una dona a l’obrir la comanda.

L’opacitat sempre ha envoltat el negoci. Poc se sap del seu amo, Chris Xu i molt menys sobre les seves dinàmiques de producció, més enllà que Shein és capaç de llançar en la seva aplicació més de mil peces noves al dia. Per això, molts col·lectius estan pendents dels moviments de l’empresa. En aquest sentit, Greenpeace la va acusar al novembre d’infringir la normativa de substàncies químiques. L’ONG va revelar que un 15% dels productes tèxtils de la firma de moda ultraràpida contenen substàncies perilloses que superen els límits permesos per la Unió Europea. Un vestit morat i sis trossos de paper Però a Amanda Ellis no li van importar aquestes polèmiques i el 15 de gener es va animar a fer una primera compra ‘online’. La dona, de 38 anys, explica el seu dia a dia a TikTok, així que va gravar l’‘unboxing’ del vestit morat i amb brillants que havia demanat. Però del paquet també van sortir sis petits trossos de paper. En tots hi havia escrit aquell missatge aterridor. «No és una broma. És una bogeria», va denunciar la dona. A més, Ellis no va dubtar a rentar-se les mans, posar-se guants i revisar el contingut per compartir-lo a les xarxes socials, on va esmentar la firma tèxtil i li va demanar explicacions. També va trucar a la policia local perquè estava «espantada» i «preocupada», va indicar. El vídeo, penjat el 21 de gener passat, es va fer viral ràpidament i ja suma més de 9,4 milions de reproduccions. Davant la magnitud del succeït, Shein va informar que ha iniciat una investigació per aclarir la queixa de la clienta. Fins al moment no hi ha més detalls sobre com ha acabat la història. Això sí, Ellis ho té clar. «No utilitzaré ni provaré aquest vestit», va dir.