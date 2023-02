Bones notícies per als més <strong>llaminers</strong>. Malgrat la important pujada de preus que han experimentat molts dels productes de <strong>Mercadona</strong>, encara es poden trobar articles econòmics a les prestatgeries de la cadena de distribució valenciana.

Entre aquestes opcions es troba la bossa de ‘Mix’, un assortiment de 300 grams de llaminadures amb diferents gustos per tan sols 1,65 euros. Malgrat no ser el menjar <strong>més saludable</strong> a disposició dels clients, tampoc està malament donar-se un capritx com aquest de tant en tant.