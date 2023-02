Una anàlisi de l’etiquetatge nutricional i els ingredients de 202 snacks salats a la venda en supermercats realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) revela que 158, el 78%, són poc o gens saludables. Especialment els fregits, les cotnes, els snacks amb formes (cèrcols, cons, boles, estrelles...), els ‘gusanitos’ i les crispetes extruïdes.

Les pitjors qualificacions es deuen a l’excés de sal (3,8% de mitjana), de greixos (24%) i de colorants, saboritzants i additius, alguns dels quals, com l’E621, estan desaconsellats per provocar reaccions d’intolerància en persones sensibles. També els penalitza la seva elevada aportació calòrica: 467 calories per 100 grams. De fet, hi ha paquets amb més de 600 calories, fet que representa prop del 30% de la recomanació diària per a un adult. És més, els hidrats de carboni dels snacks, el seu ingredient principal, estan tan processats que han perdut gran part de les seves vitamines i fibra, tal com s’adverteix a la revista ‘OCU Salud’ del febrer.

L’anàlisi de l’OCU també revela que no tots els snacks són iguals. Entre els menys dolents hi hauria els ‘nachos’ i els de tipus ‘healthy’, un grup heterogeni amb al·legacions saludables (no sempre fiables, compte) i ingredients menys habituals, com els llegums, les llavors de chia o la quinoa. Són snacks amb una mica menys de sal i normalment enfornats, cosa que limita el contingut de greixos saturats. Dos d’aquestes fins i tot obtenen una valoració de saludable: Tortilla Nachips d’Old El Paso i Míos horneados de Risi.

Però encara que tingui una bona valoració, l’OCU recorda que es tracta de productes altament processats, de poc interès nutricional i molt calòrics, per la qual cosa només s’haurien de consumir de forma ocasional i limitant la seva ingesta a una ració de 30 grams, cosa que no és senzill donat l’habitual recurs al glutamat (E621) que els fa tan desitjables. Per això, a l’hora de consumir un aperitiu l’aconsellable és prioritzar altres aliments poc processats, com la fruita seca, les olives, els envinagrats (cogombrets, seitons, ceballots), els seitons en vinagre, el formatge, l’hummus, el guacamole...

