La xocolata negra, en el punt de mira. La publicació d’una investigació recent portada a terme per l’Associació de Consumidors dels Estats Units ha detectat la presència de gran quantitat de metalls pesants com el cadmi i el plom a diverses marques de xocolata negra, alguna de venuda avui dia a Espanya.

Els investigadors han analitzat 28 tauletes de diferents xocolates determinant que en 23 es van trobar alts nivells de cadmi o plom, o fins i tot dels dos elements alhora. A Espanya preocupen els resultats donats pels productes de la marca Lindt, molt consumida al nostre país.

Des de la Unió Europea criden a la tranquil·litat, destacant que la normativa comunitària –que també afecta Espanya– és molt restrictiva en nivells permesos de metalls en benefici del consumidor.

Tot i que el consum esporàdic d’aquests productes no necessàriament ha de suposar un risc, és cert que l’exposició constant i prolongada per consum d’aliments que continguin aquests minerals en elevades quantitats poden ser perjudicials per a les persones.

Els grups més vulnerables són els nens i les dones embarassades, ja que els metalls pesants poden causar problemes sobre el desenvolupament, afectar la formació del cervell i conduir a un coeficient intel·lectual baix.