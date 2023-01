El vinagre blanc és un netejador natural i eficaç per a moltes tasques de neteja a la llar. Es pot utilitzar pur o diluït amb aigua per netejar superfícies com la placa de cocció, rajoles, el lavabo i el terra.

També es pot utilitzar per eliminar taques i olors desagradables, a més de ser antibacterià i descalcificador. És segur per al medi ambient i no conté productes químics nocius. En canvi, no es recomana utilitzar vinagre en superfícies com marbre o pedra, ja que pot fer malbé l’acabat. ¿Com es pot netejar el parquet correctament? Tres trucs Menor acidesa A partir del vinagre blanc també es pot extreure un vinagre de neteja que no és per a ús alimentari, ja que la principal diferència entre tots dos és l’acidesa: d’un 8% en el vinagre de neteja i d’un 2 o 3% en el vinagre alimentari. Com s’han de netejar les portes de fusta perquè semblin noves Algunes maneres d’utilitzar el vinagre en la neteja inclouen: Barregeu vinagre blanc amb aigua en una ampolla de polvorització per netejar la placa de cocció, rajoles, electrodomèstics i altres superfícies dures.

Feu una pasta de neteja per a taques difícils en plats, olles i paelles a base de vinagre blanc amb bicarbonat de sodi.

Afegiu una tassa de vinagre blanc a la rentadora per ajudar a eliminar les taques i suavitzar la roba.

Barregeu vinagre blanc amb aigua en un flascó de polvorització per netejar els vidres i miralls sense deixar marques.

Submergiu les eines de jardineria en vinagre per netejar i desinfectar.

Poseu una mica de vinagre en un drap humit per netejar i desinfectar les joguines dels nens. És important tenir en compte que el vinagre no s’ha d’utilitzar en superfícies de marbre o en algunes laminades ja que pot fer malbé l’acabat. També és recomanable utilitzar vinagre blanc en lloc de vinagre de vi o de sidra, ja que el vinagre blanc és menys àcid i menys propens a fer malbé les superfícies.