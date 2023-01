Amb el pas del temps, la roba blanca sol groguejar, tot i que es renti amb freqüència.

I hi ha peces que, tot i que no siguin blanques, per efecte de la suor i del temps també pateixen una descoloració o queden amb cercles de brutícia.

És el que passa, per exemple, amb els coixins, que de posar el cap durant hores acaba groguejant, tot i que es canviï la coixinera. I és que el greix que allibera el cuir cabellut acaba traspassant els llençols i fundes.

Cada dos o tres mesos

Per treure aquest rastre groc, convé rentar els coixins a la rentadora cada dos o tres mesos. Per a això, és imprescindible comprovar en l’etiquetatge que es pot ficar el coixí a la rentadora i assecar-lo correctament, perquè no agafi humitat i floridura.

A més, el rentat s’ha de fer amb els productes adequats, com pot ser oxigen actiu o percarbonat de sodi, que també són dos ingredients ideals per eliminar les taques grogues dels matalassos, una mica més complicades de treure, ja que un matalàs no es pot posar a la rentadora.

Netejador

Però rentar el coixí és més senzill i es pot fer amb una barreja casolana i barata que deixarà els coixins com acabats de comprar. El netejador miraculós es fa a base de detergent per rentar la roba, detergent per a rentaplats, blanquejador casolà, bòrax (o borat de sodi) i aigua calenta. Les quantitats són d’una tassa dels detergents i del blanquejador casolà i mitja de bòrax. O les proporcions equivalents, si no es vol posar tanta quantitat.

El blanquejador casolà es pot elaborar amb cinc parts d’aigua, mitja de suc de llimona i una d’aigua oxigenada, una barreja que també serveix per eliminar els cèrcols i taques de suor de les samarretes.