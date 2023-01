Uns bacteris intestinals alimentats amb fruites, verdures i fibres protegeixen de qualsevol tipus de malaltia i milloren la recuperació en cas de contraure una malaltia. I és que la clau la nostra salut està en una alimentació a base de fruites, verdures, llegums i fibres, totes plenes d’hidrats de carboni que són el menjar d’aquests bacteris bons. La dieta mediterrània ha demostrat ser una bona aliada en aquesta aspiració per mantenir-nos sans.

La fibra dietètica, que es troba principalment en fruites, verdures, grans sencers i llegums, és probablement més coneguda per la seva capacitat de prevenir o alleujar el restrenyiment. Però els aliments que contenen fibra també poden brindar altres beneficis per a la salut, com ajudar a mantenir un pes saludable i reduir el risc de patir diabetis, malalties cardíaques i alguns tipus de càncer, insisteixen els especialistes de Mayo Clinic.

La fibra dietètica, també coneguda com a fibra alimentària, inclou les parts dels aliments vegetals que el cos no pot digerir o absorbir. A diferència d’altres components dels aliments, com els greixos, les proteïnes o els carbohidrats, que el cos descompon i absorbeix, la fibra no és digerida pel cos. En canvi, passa relativament intacta a través de l’estómac, l’intestí prim i el còlon, i surt del cos.

I és que els beneficis d’una dieta alta en fibra són molts:

Normalitza les deposicions. La fibra dietètica augmenta el pes i la mida dels excrements i els ablaneix. Una matèria fecal voluminosa és més fàcil d’evacuar, cosa que disminueix la probabilitat de restrenyiment.

Ajuda a mantenir la salut intestinal. Una dieta alta en fibra pot reduir el risc de desenvolupar hemorroides i bosses petites al còlon (malaltia diverticular). Els estudis també han trobat que una dieta alta en fibra probablement disminueix el risc de desenvolupar càncer colorectal.

Redueix els nivells de colesterol. La fibra soluble que es troba als fesols, la civada, la llinosa i el segó de civada pot ajudar a reduir els nivells de colesterol total a la sang, ja que disminueix els nivells de lipoproteïna de baixa densitat, o colesterol «dolent».

Ajuda a controlar els nivells de sucre a la sang. A les persones amb diabetis, la fibra, particularment la fibra soluble, pot retardar l’absorció del sucre i ajudar a millorar els nivells de sucre a la sang.

Ajuda a aconseguir un pes saludable. Els aliments amb alt contingut de fibra tendeixen a omplir més que els aliments amb baix contingut de fibra, de manera que és probable que mengis menys i et mantinguis sadollat més temps.

T’ajuda a viure més temps. Els estudis suggereixen que l’augment de la ingesta de fibra dietètica, especialment de fibra de cereals, està associat amb la reducció del risc de morir de malalties cardiovasculars i de tots els tipus de càncer.

Tanmateix, afegir massa fibra massa ràpid pot produir gasos intestinals, inflor abdominal i rampes. Cal augmentar la ingesta de fibra a la dieta gradualment durant algunes setmanes. Això permet que els bacteris naturals del teu sistema digestiu s’adaptin al canvi.

A més, cal beure molta aigua. La fibra funciona millor quan absorbeix aigua, de manera els excrements seran tous i voluminosos.

L’Organització Mundial de la Salut recomana una ingesta d’entre 27 i 40 grams de fibra al dia. Normalment, l’excés de fibra –uns 70 grams– es manifesta amb molèsties digestives, com ara flatulències, diarrea, gasos o inflamació abdominal, a causa de la fermentació de la fibra pels bacteris anaerobis al còlon. Alhora, consumir massa fibra i poca aigua pot provocar el contrari: restrenyiment. I, en alguns casos, s’ha arribat a descriure obstrucció intestinal.