Hi ha escenes de la vida quotidiana on la realitat supera la ficció, i aquesta n’és una: la petició de mà gravada en un Mercadona. L’home en qüestió entra al supermercat, es dirigeix a la zona de perfumeria on hi ha la seva promesa treballant quan la sorprèn amb una banda de l’estudiantina i comencen a cantar.

Davant l’expectació de la multitud, l’home treu l’anell i s’agenolla. La dona es queda atònita i es posa les mans a la cara, però seguidament es llança als braços del seu futur marit i tot sembla indicar que li diu que sí que vol casar-se amb ell. nueva necesidad desbloqueada: que me pidan matrimonio en mercadona pic.twitter.com/HbwSlJ52Bd — Cooltura  (@coolturabasura) 12 de diciembre de 2022 L’home amb un somriure d’orella a orella, conscient que faria història i que el vídeo es viralitzaria deixava encantat que els clients gravessin el moment. Les peticions de mà solen ser moments inoblidables. Cada una més original o senzilla, personal o pública, l’important és que destil·li romanticisme (i que duri, per descomptat).