Curri és el nom generalment adoptat a Occident per descriure un conjunt de plats elaborats amb una barreja d’espècies, més o menys picants, desenvolupades a les cuines asiàtiques, de l’est i el sud-est asiàtic però és a més un dels aliments amb més capacitat neuroprotectora que es coneixen.

A causa de les seves propietats medicinals, la cúrcuma que conté el curri ha sigut empleada des de l’antiguitat en la medicina aiurveda de l’Índia i en la medicina tradicional xinesa amb finalitats medicinals.

És un potent compost antioxidant i antiinflamatori que s’ha relacionat amb els següents beneficis per al cervell: per a la memòria en persones amb Alzheimer, per alleujar la depressió, ja que augmenta la serotonina i la dopamina, que milloren l’estat d’ànim o per ajudar les noves neurones a créixer.

Per als nens el curri també té un efecte beneficiós. D’una banda, les fulles de curri riques en vitamines C i A, àcid fòlic i niacina afavoreixen el desenvolupament cerebral.

De l’altra, la cúrcuma s’ha demostrat com un agent protector del cervell i que prevé la seva inflamació.

Per si això fos poc una investigació va demostrar que la cúrcuma pot incrementar fins a un 80% l’activitat de les cèl·lules mare i potenciar un desenvolupament cerebral ple.