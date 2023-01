L’alcohol isopropílic, també anomenat isopropanol, es fa servir per a diferents finalitats, però les més habituals són les relacionades amb la neteja i la desinfecció. ¿És la primera vegada que sents aquest producte? Si és així, pren nota, perquè es pot convertir en el teu aliat per netejar casa teva a fons.

Gràcies al seu poder desincrustant, treu el greix i l’oli a la primera. També és ideal per a superfícies on solen quedar marques o empremtes, ja que les elimina. S’evapora molt ràpidament, així que no deixa restes ni fa danya les peces dels equips electrònics. A més, és útil per netejar els vidres o miralls, les persianes i els terres.

Això, sí, una cosa que has de tenir molt en compte a l’hora d’utilitzar aquest tipus alcohol és que es tracta d’un compost químic, que, a més, és altament inflamable, de manera que és fonamental utilitzar-lo amb compte. Et donem totes les claus de l’alcohol de neteja.