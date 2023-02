Tenir el bany net i desinfectat no sempre garanteix que faci bona olor o que s’eliminin les pudors. De vegades, és qüestió que hi hagi canonades velles o algun embús als desaigües.

A més, sobretot si l’habitació no té finestres o si només té un sistema de ventilació amb ventiladors, el malson de les pudors i la fetor de la humitat es pot convertir en una rutina.

Al mercat hi ha diversos productes químics i perfumadors específics per dotar al bany de fragàncies fresques i agradables. Però per evitar el problema també es pot recórrer a petits trucs casolans que costen poc.

Amb uns quants trucs ràpids, fins i tot el bany més petit i estret sense finestres pot disfrutar d’una fragància embriagadora. Descobrim els trucs més eficaços.

Neat Caroline, una famosa ‘tiktoker’ novaiorquesa dona vuit trucs perquè el bany faci bona olor sempre, a saber:

Posar-hi ambientador, ja sigui de palets o d’un altre tipus. Col·locar-hi una planta que elimini la humitat, com l’aspidistra. Col·locar un cotó amb oli essencial perfumat a sota de la bossa que es col·loca a la paperera del bany. Assecar bé les tovalloles i no deixar peces humides dins del bany. Posar sabonets als cantons. Ventilar-lo bé. Canviar les tovalloles sovint. Tirar-hi esprai casolà.

Entre els remeis casolans més populars per perfumar el bany hi ha el truc del suavitzant. Bàsicament, es crea una barreja amb 200 ml de suavitzant (si és possible, concentrat) i 200 ml d’alcohol desnaturalitzat. Col·locar tots dos ingredients en un recipient amb polvoritzador i ruixar sobre els sanitaris i les rajoles. Finalment, cal assecar les superfícies amb un tros de paper de cuina. Aquest mètode promet que el bany faci bona olor durant diverses hores. També sembla útil per eliminar les pudors del vàter. En aquest sentit, volem recordar que, per a la correcta neteja dels sanitaris i per eliminar la calç i els halos negres o grocs del vàter, hi ha alguns remeis realment formidables que tothom hauria de conèixer.

Un altre truc molt comú per perfumar el bany és abocar gotes d’oli essencial al rotllo de paper higiènic. A continuació, mostrarem un remei que molta gent desconeix, però que promet resultats fabulosos.

La creació d’un desodorant de fabricació pròpia podria ser una solució perfecta per a un ambient sempre agradable. Uns quants ingredients produiran una bona quantitat de producte. Necessitarem: 300 ml d’aigua, 2 cullerades de bicarbonat de sodi i 10 gotes del nostre oli essencial favorit (per exemple, l’oli de canyella o l’oli de flor de clavell per a una aroma delicada). L’oli de lavanda (o l’oli de sàndal) és bo per donar a l’habitació aquell toc provençal tan popular, sobretot els últims anys.