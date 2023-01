Són moltes les persones que amb l’Any Nou fan balanç sobre els èxits aconseguits durant l’any anterior i les metes que falten encara per complir. És l’atractiu de començar de zero, com si canviar el calendari equivalgués a deixar els errors en el passat per donar-se una altra oportunitat. Per això es marquen uns propòsits sobre el que es vol aconseguir el 2023. Però no sempre es planifica de manera correcta, per la qual cosa no aconsegueixen les expectatives desitjades. De fet, molts s'abandonen als pocs dies o setmanes del nou cicle. Tanmateix, canviar la tendència és possible. Aquestes són les claus per complir els propòsits d’Any Nou.

Falta de motivació i de control, autosabotatge, estrès i emocions negatives, entre altres factors, acaben tenint repercussions contraproduents a l’hora d’executar els passos necessaris per aconseguir els propòsits marcats. A més, això passa quan les metes ja estan suposadament planificades. Per això, és vital marcar una estratègia i marcar un pla realista per arribar als objectius somiats. Per què fallem ¿Quin és el problema? ¿Per què costa tant mantenir els propòsits? Un dels principals obstacles és la creença que n’hi haurà prou amb la força de voluntat. Aquesta és la raó que al·lega la majoria de la gent quan explica per què no ha pogut arribar a les seves metes, segons l’Associació Psicològica Nord-Americana. Altres causes freqüents de no poder portar a terme aquests propòsits són projectar metes poc realistes, haver-se plantejat massa objectius, no efectuar un seguiment dels progressos o fins i tot oblidar quins propòsits s’havien plantejat. Per tot això, aquestes són les claus per aconseguir objectius el 2023. Consells per triar i aconseguir els propòsits d’Any Nou 1. Triar propòsits que motivin És important pensar en alguna cosa que realment motivi, que generi passió, sense pensar tant si és important o si s’hauria de fer. Abans de plantejar-se un objectiu, és important fer-se la següent pregunta: ¿Per què? La resposta serà el que doni forces per lluitar per aquesta meta. 2. Ser realista Posar-se metes poc realistes és un dels principals obstacles per arribar a l’objectiu. Com més ambiciós és el propòsit, més difícil és mantenir-lo perquè la motivació inicial sol disminuir a mesura que passa el temps. 3. Establir objectius precisos Els objectius en termes massa vagues, com perdre pes i estalviar diners són difícils de quantificar i fan difícil saber si s’han assolit o no. És millor que l’objectiu sigui, per exemple, baixar un quilo al mes o estalviar cent euros al mes». 4. Portar un registre d’hàbits ¿A qui no li produeix cert plaer esborrar una tasca d’una llista de coses pendents de fer? Aquest pas està molt relacionat amb aquesta pràctica: escriure els propòsits marcats i, cada vegada que s’aconsegueix realitzar un objectiu de manera diària, fer-li un ’check’. La satisfacció aconseguida al portar a terme aquest petit hàbit provocarà més compromís per continuar repetint-ho perquè equival a una recompensa. És a dir, no només s’ha de tenir en compte la importància de l’objectiu final, sinó també la satisfacció que pugui atorgar al llarg del camí. 5. Enfocar-se en els èxits De la mateixa manera que els objectius positius donen millors resultats que els negatius, també és important centrar-se en els èxits i petits triomfs. Per això és aconsellable focalitzar-se en els èxits i no en els retrocessos, que de ben segur n’hi haurà. 6. Plantejar els propòsits en forma de pregunta Les preguntes són més efectives que les ordres i les afirmacions quan es tracta d’aconseguir que algú canviï una determinada conducta. Per exemple, s’ha constatat que el missatge «Si beus, no condueixis» és menys convincent que quan es formula com a pregunta: «¿Has begut i conduiràs?». De la mateixa manera, un propòsit d’any nou plantejat com una pregunta ajuda a enfocar el mecanisme necessari perquè el cervell comenci a pensar, a innovar i fins i tot a crear de manera diferent. 7. La regla dels cinc segons L’oradora professional Mel Robbins va crear aquesta regla, que consisteix en el fet que quan hi hagi mandra per fer una tasca, s’ha d’imaginar en la ment un compte enrere (5, 4, 3, 2, 1...). El motiu rau que el cervell està programat per posar-se en funcionament després de fer-ho. 8. Una altra regla: la dels cinc minuts Sempre que es comença un canvi d’hàbits, és preferible fer la tasca diàriament durant cinc minuts per generar adherència. Començar un nou hàbit amb petites dosis de temps i després allargar-lo ajuda a fer que tant el cos com la ment s’hi acostumin de manera gradual. 9. L’acumulació d’hàbits Quan es vol incorporar un nou hàbit, la manera més senzilla és acumular-lo abans o després d’un costum que ja es tingui. Per exemple: una persona vol iniciar-se en l’hàbit de la lectura, i ja té el de prendre un cafè cada matí. En lloc de llegir en qualsevol moment del dia, és preferible que ho faci abans o després del moment del cafè. A l’anar lligat amb un altre costum ja establert, de manera inconscient serà molt més fàcil d’incorporar en la rutina diària. 10. Buscar un soci o un aliat Trobar una persona de l’entorn personal que vulgui començar el mateix hàbit generarà un vincle molt potent. Les dues persones hauran d’ajudar-se per poder complir-lo amb consistència i fortalesa. Això generarà un doble compromís, amb la persona aliada i amb un mateix.